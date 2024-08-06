7 фильмов-мелодрам, которые стоит посмотреть в 2024 году Жанр мелодрамы широко представлен в кинематографе, театре и литературе. Мелодрамы любят в России. Life.ru собрал подборку романтических новинок 2024 года с хорошими отзывами. 5 августа, 21:19 Лучшие мелодрамы 2024 года. Обложка © Youtube / FRESH Trailers, Red Head Sound — Перевод и Озвучивание

Жанр мелодрамы (с древнегреческого "лирическое произведение, поэма, песня") раскрывает чувственную и духовную сторону главных персонажей, погружённых в различные жизненные обстоятельства. Сюжет обычно крутится вокруг различных семейных тем: брака, романтических отношений, знакомства, свадьбы и тому подобного.

Моя прекрасная свадьба (Beautiful Wedding)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 5,6

После безумной ночи в Вегасе Эбби и Трэвис обнаруживают, что теперь они супруги. Не растерявшись, молодые люди решают отправиться в Мексику на медовый месяц вместе с друзьями и родственниками.

Новая романтическая комедия "Моя прекрасная свадьба" продолжает историю, рассказанную в фильме "Моё прекрасное несчастье". Режиссёром вновь выступил Роджер Камбл, ранее работавший над такими картинами, как "Жестокие игры" и "После. Глава 2". Главные роли исполнили Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер.





Семейное дело (A Family Affair)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 5,8









Ассистентка кинозвезды Криса Коула, Зара, оказывается в весьма необычной ситуации, когда у её начальника неожиданно вспыхивают чувства к её матери. За постановку данной картины отвечал режиссёр Ричард Лагравенезе, известный по работе над мелодраматическим фильмом "P.S. Я люблю тебя". Роли самого Криса Коула и его возлюбленной исполнили Зак Эфрон и Николь Кидман.

Лиза Франкенштейн (Lisa Frankenstein)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 5,9

Готесса Лиза влюбляется в молодого человека, когда видит памятник ему на местном кладбище. После проведения некоторых манипуляций он воскресает, и герои объединяются, чтобы отыскать любовь, счастье и недостающие части тела бывшего покойника.

Зельда Уильямс, дочь известного Робина Уильямса, стала режиссёром фильма "Лиза Франкенштейн". Главные роли в нём исполнили Кэтрин Ньютон, звезда "Трёх билбордов на границе Эббинга, Миссури", и Коул Спроус, популярный актёр из "Ривердейла".





Повышение (Upgraded)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 6,4

Энергичная стажёрка престижного аукционного дома Анна неожиданно получает от своего руководителя билет первого класса, когда отправляется в командировку в Лондон. Ане приходится по душе более роскошный стиль путешествия в салоне премиум-класса. Там она знакомится с привлекательным и состоятельным Уильямом и решает задержаться в этом сладостном мире фантазий немного дольше, чем стоило бы.





Мысль о тебе (The Idea of You)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 6,8



Приближается 40-летний юбилей галеристки из Лос-Анджелеса по имени Солен. Она решает отвезти свою 16-летнюю дочь Иззи на музыкальный фестиваль Coachella. Бывший муж Солен купил билеты на встречу с популярным бойз-бендом August Moon, которым дочь и её друзья увлекались в подростковом возрасте. Во время фестиваля Солен случайно знакомится с 24-летним участником группы, англичанином по имени Хейс. Вскоре после этого Хейс появляется у дверей её галереи в окружении охраны и папарацци.





Претенденты (Challengers)

Год выхода — 2024-й

Рейтинг КП — 7,0

Когда-то Таши считалась одной из наиболее перспективных молодых теннисисток. Более того, она состояла в любовном треугольнике вместе с двумя своими коллегами-теннисистами: Артом и Патриком. Из-за полученной травмы ей пришлось завершить свою спортивную карьеру и переквалифицироваться в тренера. Ей удалось вывести своего подопечного и супруга Арта на мировой уровень. Теперь после череды неудач Арту необходимо вернуть утраченную уверенность в себе, и Таши регистрирует его в качестве участника в турнире Challengers, где ему предстоит сразиться с Патриком.

"Претенденты" — новый фильм режиссёра "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино. Главные роли в картине исполнили Зендея, Джош О'Коннор и Майк Фейст.





Время жить (We Live in Time)

И бонусом фильм, который только должен выйти осенью этого года, в том числе официально в кинотеатрах нашей страны.

Дата выхода — 31 октября 2024 года.





Целеустремлённая Альмут на протяжении всей жизни мечтает стать шеф-поваром, в то время как романтичный Тобиас всё ещё переживает последствия своего недавнего развода. Случайная встреча в корне изменила их судьбы — и теперь у них есть очаровательная дочь, уютный дом и успешные карьеры. Но идиллию нарушает ужасная новость: Альмут предстоит сражение с тяжёлой болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт, насколько важен каждый прожитый миг, и решает жить так, чтобы ни одна минута не прошла даром.

Авторы Андрей Ананьев