1000-летие города Суздаля: история и достопримечательности великого города В 2024 году древний город Суздаль отмечает 1000-летие со дня основания. О том, на какие мероприятия вы ещё сможете попасть, читайте в нашем материале. 15 августа, 12:00 Богородице-Рождественский собор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Когда в в городе Суздале будут отмечать тысячелетие

1000-летие Суздаля горожане начали отмечать с начала 2024 года. Основные праздничные акции развернулись летом. В июне, июле и начале августа в городе Суздале уже прошли гастрономические фестивали, спектакли на открытом воздухе, шоу солистов Мариинского театра, ярмарки, фестиваль колокольного звона, карнавал, праздник огурца и другие весёлые и познавательные мероприятия. Но суздальские праздники еще не закончились, так что можно успеть запрыгнуть в последний вагон и приобщиться к культуре древнего русского города.

Когда был основан Суздаль

Летописи не сохранили информации, в каком именно году был основан Суздаль. . Согласно археологическим данным, на территории города Суздаля в излучине реки Каменки люди жили с IX века. Причем суздальское поселение имело оборонительные сооружения уже в конце X века. Однако точную дату установить невозможно.

Церковь Илии Пророка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Известно, что князь Владимир Святославович — креститель Руси — в 982 году совершил большой поход на северо-восток страны. Он основал Владимир и крестил "Суздальские земли". Вот что сказано по этому поводу в Киевском синопсисе: "Владимиръ святый съ присланными... тремя епископы, Иоакимомъ, Феодоромъ и Фомою, пойде во страны Суздальския и Ростовския, крестилъ здесь жителей и епископа Феодора остави". Есть предположение, что суздальцы приняли христианство в церкви, которая раньше стояла на территории современного Васильевского монастыря; епископ Феодор умер в городе Суздале в 1024 году.

Кем был основан Суздаль

Кем было основано первое Суздальское поселение, неизвестно. Если говорить о конкретных племенах, которые стали основателями города Суздаля, то это были славянские племена кривичи, вятичи и ильменские славяне, а также финно-угорские племена меря и весь.

Почему Суздаль называется Суздалем

Есть две версии происхождения названия города. Первая говорит, что топоним "Суздаль" мог произойти от финно-угорского слова "волк" — susi. По второй версии, название города произошло от славянского глагола sъzьdati — "сузидати", что соответствует современному "созидать".

Спасо-Евфимиев монастырь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro Lovazzano

Почему 1024 год стали считать датой основания города Суздаля

Несмотря на то что поселение здесь очевидно древнее, датой основания города считают 1024 год, поскольку в этом году Суздаль впервые упоминается в Лаврентьевской летописи. Речь идёт о восстании волхвов во время голода и о восстановлении порядка князем Ярославом Мудрым: "В се же лѣто въсташа волъсви в Суждали"; "Слышав же Ярославъ волхвы, приде Суздалю, изъимавъ волхвы расточи". Следовательно, в 1024 году город Суздаль уже стоял. Любопытный факт: самое раннее упоминание Суздаля встречается не в русских, а в венгерских хрониках. Судя по ним, Суздаль существовал уже в 880 году. Историк Василий Татищев указывал в своих трудах, что Суздаль был основан в 982 году князем Владимиром, однако позже это было признано ошибкой. "Новгородский кодекс" XI века утверждал, что Суздаль был основан в 999 году.

Герб Суздаля

Герб города Суздаля был утверждён царским указом в 1729 году. Суздальский герб представляет собой синее (лазоревое) и красное (червлёное) поле, на котором сидит увенчанный княжеской короной сокол с расправленными крыльями. Герб восходит к эмблеме Ростово-Суздальской земли на Большой государственной печати Ивана Грозного 1577 года. Княжеская корона символизирует Суздальское княжество, сокол — храбрость суздальцев, красный цвет означает мужество, красоту, а лазурь является символом суздальской чести, преданности и добродетели.

Герб города Суздаля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / magr80, © Freepik

Почему Суздаль — город-музей

Несмотря на то, что древний город Суздаль был одним из главных городов Руси и какое-то время Северо-Восточную Русь даже называли Суздальской землёй, в позднее время он остался на обочине истории. Это случилось из-за того, что в Суздале нет железной дороги. Вплоть до XX века Суздаль считался глухим провинциальным городом. Это позволило суздальцам сохранить большую часть старинных построек. Правда, в советское время город не избежал разрушений — было снесено 15 суздальских храмов.

Тем не менее Суздалю удалось сохранить свой исконный русский дух, и в 1967 году он стал городом-музеем и вошёл в Золотое кольцо России. Это благотворно сказалось на атмосфере города. Из Суздаля удалили все исправительные учреждения, построили туристический комплекс в Коровниках, развернули музейные экспозиции. Сейчас в Суздале можно посетить Суздальский кремль, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, музей деревянного зодчества, Архиерейские палаты, музей живой истории "Щурово городище", а также музеи колоколов, мотоциклов, плюшевых мишек, восковых фигур, избу-трактир и современные арт-галереи.

Преображенская церковь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maykova Galina

Какие мероприятия запланированы к 1000-летию города

Многие из мероприятий по празднованию 1000-летия города Суздаля. Но в августе и позже можно успеть попасть на народные гулянья, спектакли на реке, суздальские фестивали богатырских игр, воздухоплавания, "Баняфест-24", ночь кино, шоу фейерверков, ярмарки и даже на полумарафон.

Расписание праздничных мероприятий в честь 1000-летия Суздаля

Народные гулянья. Музей деревянного зодчества. Каждые выходные до 31 августа 2024 года.

Спектакль на реке "Мать София". Комплекс ГТК "Суздаль". До 21 августа.

Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской". Суздальский кремль. С 15 августа по 4 сентября.

Фестиваль богатырских игр. Комплекс ГТК "Суздаль". 17 августа.

Яблочный спас в Суздале. Спасо-Евфимиев монастырь. 19 августа.

Международное шоу фейерверков. Въезд в Суздаль со стороны Владимира, на площадке фестиваля "Абунафест". 23–24 августа.

"Баняфест-2024". Суздаль. 23–25 августа.

Ночь кино. Филиалы Владимиро-Суздальского заповедника. 26–27 августа.

Фестиваль воздухоплавания "Золотая осень на Золотом кольце". 6–8 сентября.

Кулинарный фестиваль "Суздаль жарит и парит". ГТК "Суздаль". 6–8 сентября.

Евфросиньевская ярмарка. Суздаль. 5 октября 2024 года.

Четвёртый Суздальский полумарафон "Жемчужина Золотого кольца". "Суздаль-арена". 6 октября.

XVI Международный форум-фестиваль "Вера. Надежда. Любовь". ГТК "Суздаль". 25–28 октября.

Рождественская ярмарка. Город Суздаль. Декабрь 2024 года.

Спасо-Евфимиев монастырь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Suhov

Праздничная монета к 1000-летию Суздаля

В честь 1000-летия города Банк России выпустил юбилейную монету номиналом в три рубля из серебра 925-й пробы тиражом три тысячи экземпляров. На аверсе суздальской монеты изображён герб РФ с надписью "Российская Федерация", внизу в три строки — надпись "Банк Росси", номинал "3 рубля" и "2024 г.". На реверсе изображён Суздальский кремль в обрамлении древнерусского орнамента, сверху — надпись "1000-летие Суздаля". Стоимость монеты — свыше 10 тысяч рублей.

Как добраться до города

От Москвы до города Суздаля — 220 километров. На автомобиле до Суздаля можно доехать по Ярославскому шоссе, у Переславля-Залесского следует повернуть к Юрьеву-Польскому, а от этого города уже повернуть к Суздалю. Можно добраться до Суздаля и через Владимир по трассам М-12 или М-7. Поездка займёт 2,5–3,5 часа.

Есть вариант добраться до города Суздаля на автобусе. Время в пути составит около четырёх часов. Автобусы от Центрального автовокзала Москвы до Шуи и Иванова ходят в течение всего дня. Первый автобус отправляется в 07:00, последний — в 00:30. Интервал между рейсами — полчаса.

Можно доехать сначала на электричке или поезде до Владимира, а уже оттуда добираться до города Суздаля на автобусе. Автовокзал во Владимире находится напротив железнодорожного вокзала. Чаще электрички до Владимира отходят от Курского вокзала и от Восточного. Время в пути — около трёх часов, автобусы ходят каждые 15–20 минут. Время поездки до Суздаля — 30–40 минут.

Авторы Александр Лаврентьев