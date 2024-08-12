На бывшем заводе Volkswagen в Калуге хотят до конца года собрать 27 тысяч машин

Бывший завод Volkswagen в Калуге, принадлежащий ООО "АГР", планирует до конца года выпустить 27 тысяч автомобилей. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов, выступая на еженедельном заседании Правительства региона.

"Компания "АГР" приступила с августа месяца к серийной сборке автомобилей и до конца года планирует собрать 27 тыс. единиц автомобилей", — сказал он.

Чиновник отметил, что предприятия автомобильного кластера Калужской области не просто возобновили работу, но и наращивают производство. Например, "Автомобильные технологии" планируют до конца года собрать 1,5 тысячи кроссоверов Citroen С5 Aircross, а "АМО" — до двух тысяч грузовиков.