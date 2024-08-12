На бывшем заводе Volkswagen в Калуге хотят до конца года собрать 27 тысяч машин
Бывший завод Volkswagen в Калуге, принадлежащий ООО "АГР", планирует до конца года выпустить 27 тысяч автомобилей. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов, выступая на еженедельном заседании Правительства региона.
"Компания "АГР" приступила с августа месяца к серийной сборке автомобилей и до конца года планирует собрать 27 тыс. единиц автомобилей", — сказал он.
Чиновник отметил, что предприятия автомобильного кластера Калужской области не просто возобновили работу, но и наращивают производство. Например, "Автомобильные технологии" планируют до конца года собрать 1,5 тысячи кроссоверов Citroen С5 Aircross, а "АМО" — до двух тысяч грузовиков.
Напомним, о возобновлении серийного производства на бывшем завод немецкого Volkswagen в Калуге стало известно в июле. По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, переговоры с компанией-владельцем уже прошли.
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