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8 июля, 14:35

В Калуге началось производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen

Алиханов: В Калуге на бывшем заводе Volkswagen возобновили производство авто

На бывшем заводе немецкой команды Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2024".

"Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором", — сказал он.

Алиханов добавил, что переговоры с будущими партнёрами компании AGR (Automotive Group), как теперь называется предприятие, прошли на прошлой неделе. Автомобили будут выпускаться серийно, но бренд и модельный ряд пока не разглашаются.

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Ранее Life.ru писал, что бывший завод Nissan в Петербурге презентовал автомобили под новым брендом Xcite. Максимальная скорость движения транспортного средства составляет 186 км/ч.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Moritz Frankenberg

Николай Рюмин
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