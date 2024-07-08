В Калуге началось производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen

На бывшем заводе немецкой команды Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2024".

"Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором", — сказал он.

Алиханов добавил, что переговоры с будущими партнёрами компании AGR (Automotive Group), как теперь называется предприятие, прошли на прошлой неделе. Автомобили будут выпускаться серийно, но бренд и модельный ряд пока не разглашаются.