"Дочки" Siemens и Volkswagen запросили компенсации за вынужденный уход из РФ

Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились в Правительство Германии с заявкой на получение компенсации из-за финансовых потерь в России. Об этом сообщило DPA.

"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в Федеральное правительство заявки на компенсацию", — информировало агентство.

По словам представителя дочернего подразделения Siemens, компания находится на связи с кабмином и аудиторской корпорацией, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В "дочке" Volkswagen агентству сообщили, что процесс идёт, но в детали углубляться не стали.