"Дочки" Siemens и Volkswagen запросили компенсации за вынужденный уход из РФ
DPA: Две немецкие компании обратились в кабмин за компенсацией из-за ухода из РФ
Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились в Правительство Германии с заявкой на получение компенсации из-за финансовых потерь в России. Об этом сообщило DPA.
"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в Федеральное правительство заявки на компенсацию", — информировало агентство.
По словам представителя дочернего подразделения Siemens, компания находится на связи с кабмином и аудиторской корпорацией, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В "дочке" Volkswagen агентству сообщили, что процесс идёт, но в детали углубляться не стали.
А ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об отношениях России и Германии. По его словам, дипломатические отношения с ФРГ наша страна не разрывает, но правду скажет.
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