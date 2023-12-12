Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 03:37

"Дочки" Siemens и Volkswagen запросили компенсации за вынужденный уход из РФ

DPA: Две немецкие компании обратились в кабмин за компенсацией из-за ухода из РФ

Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились в Правительство Германии с заявкой на получение компенсации из-за финансовых потерь в России. Об этом сообщило DPA.

"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в Федеральное правительство заявки на компенсацию", — информировало агентство.

По словам представителя дочернего подразделения Siemens, компания находится на связи с кабмином и аудиторской корпорацией, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В "дочке" Volkswagen агентству сообщили, что процесс идёт, но в детали углубляться не стали.

Путин рассказал, кто больше страдает от "заморозки" отношений России и Германии

Путин рассказал, кто больше страдает от "заморозки" отношений России и Германии

А ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об отношениях России и Германии. По его словам, дипломатические отношения с ФРГ наша страна не разрывает, но правду скажет.

Обложка ©

Unsplash / Cesar Salazar

Лариса Сафронова
  • Новости
  • siemens
  • volkswagen
  • Германия
  • Россия
  • Мировая экономика
  • Бизнес
  • Экономика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров