Регион

Уведомления отключены

20 августа, 10:35

СКР начал проверку после атаки БПЛА на вокзал в Курске

<p>Последствия атаки беспилотника на ж/д вокзал в Курске. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/3833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия атаки беспилотника на ж/д вокзал в Курске. Обложка © T.me / Роман Старовойт

Следственный комитет России проводит проверку по факту атаки БПЛА на железнодорожный вокзал в Курске, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"СК России расследует факт атаки БПЛА в Курской области. <...> В рамках расследования СК России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Беспилотники сбросили три бомбы на электроподстанцию в курской Судже

Беспилотники сбросили три бомбы на электроподстанцию в курской Судже

Напомним, беспилотник врезался в крышу курского железнодорожного вокзала, в результате чего пострадали пять человек. Жители получили лёгкие ранения от осколков стёкол. После столкновения разгорелся пожар, но был ликвидирован уже в 03:46 по местному времени, уточнил глава региона Роман Старовойт. Он сообщил, что были повреждены крыша, фасад, первая платформа, а также зал ожидания и пешеходный тоннель. Лайф публиковал кадры последствий падения дрона.

Николь Вербер
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров