СКР начал проверку после атаки БПЛА на вокзал в Курске

Следственный комитет России проводит проверку по факту атаки БПЛА на железнодорожный вокзал в Курске, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"СК России расследует факт атаки БПЛА в Курской области. <...> В рамках расследования СК России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Напомним, беспилотник врезался в крышу курского железнодорожного вокзала, в результате чего пострадали пять человек. Жители получили лёгкие ранения от осколков стёкол. После столкновения разгорелся пожар, но был ликвидирован уже в 03:46 по местному времени, уточнил глава региона Роман Старовойт. Он сообщил, что были повреждены крыша, фасад, первая платформа, а также зал ожидания и пешеходный тоннель. Лайф публиковал кадры последствий падения дрона.