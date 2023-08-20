Беспилотники сбросили три бомбы на электроподстанцию в курской Судже

В результате атаки украинских беспилотников в городе Судже Курской области оказалась повреждена электрическая подстанция. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, дроны совершили три сброса на подстанцию "Суджа — 8 марта", из-за чего без электроснабжения остались 31 населённый пункт, почти 1,9 тысячи жилых домов и 5680 человек в Кореневском районе. Чтобы исправить ситуацию, специалисты проводят подключение источника резервного питания.