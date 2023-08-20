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20 августа, 07:47

Беспилотники сбросили три бомбы на электроподстанцию в курской Судже

Из-за атаки БПЛА 5680 жителей Курской области остались без света

В результате атаки украинских беспилотников в городе Судже Курской области оказалась повреждена электрическая подстанция. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, дроны совершили три сброса на подстанцию "Суджа — 8 марта", из-за чего без электроснабжения остались 31 населённый пункт, почти 1,9 тысячи жилых домов и 5680 человек в Кореневском районе. Чтобы исправить ситуацию, специалисты проводят подключение источника резервного питания.

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Также сегодня ночью БПЛА врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, в результате чего пять человек пострадали. Они получили лёгкие ранения от осколков стёкол. Лайф публиковал кадры последствий падения дрона. Оказались повреждены крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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