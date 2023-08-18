Украинский беспилотник атаковал мелькомбинат в Курской области
Сегодня Украина предприняла новую попытку атаковать Курскую область беспилотником. Во втором часу боевой БПЛА прилетел в посёлок Тёткино Глушковского района, сообщает SHOT.
Этот населённый пункт находится всего в паре километров от границы. Дрон сбросил туда некий боеприпас, взрыв произошёл на территории мелькомбината. Обошлось без пострадавших и разрушений.
А ранее сегодня ночью, 18 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Никто не пострадал.
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