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18 августа, 14:16

Украинский беспилотник атаковал мелькомбинат в Курской области

Сегодня Украина предприняла новую попытку атаковать Курскую область беспилотником. Во втором часу боевой БПЛА прилетел в посёлок Тёткино Глушковского района, сообщает SHOT.

Этот населённый пункт находится всего в паре километров от границы. Дрон сбросил туда некий боеприпас, взрыв произошёл на территории мелькомбината. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области

А ранее сегодня ночью, 18 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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