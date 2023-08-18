Украинский беспилотник атаковал мелькомбинат в Курской области

Сегодня Украина предприняла новую попытку атаковать Курскую область беспилотником. Во втором часу боевой БПЛА прилетел в посёлок Тёткино Глушковского района, сообщает SHOT.

Этот населённый пункт находится всего в паре километров от границы. Дрон сбросил туда некий боеприпас, взрыв произошёл на территории мелькомбината. Обошлось без пострадавших и разрушений.