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18 августа, 12:26

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области

<p>Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области <a href="https://t.me/gubernator_46/3829?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Романа Старовойта</a></p>

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Российские военные средствами радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона", — написал он в телеграм-канале.

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

А ранее сегодня ночью, 18 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Было зафиксировано незначительное обрушение, но пострадавших в результате инцидента нет.

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Александра Вишнякова
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