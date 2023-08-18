Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
Российские военные средствами радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона", — написал он в телеграм-канале.
Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
А ранее сегодня ночью, 18 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Было зафиксировано незначительное обрушение, но пострадавших в результате инцидента нет.