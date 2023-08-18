Средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области

А ранее сегодня ночью, 18 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Было зафиксировано незначительное обрушение, но пострадавших в результате инцидента нет.