В Суздале к 1000-летию города поставили фолк-оперу "Это – Суздаль!"

В Суздале в честь 1000-летия города поставили масштабную фолк-оперу "Это – Суздаль!", которая сопровождалась зрелищным световым шоу. Как рассказали Life.ru организаторы мероприятия, центральной фигурой оперы выступил певец и сказитель, которого воплотил на сцене артист Алексей Розин.

Главная особенность оперы — это масштабный видеомэппинг и зрелищное световое шоу. Фото © Предоставлено Life.ru

В прологе фолк-оперы выступил мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря под руководством Антона Пахомова, а также Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Для придания звучанию максимальной аутентичности музыканты в том числе использовали Владимирский рожок.

Текст оперы был стилизован под традиции сказительства древней Руси, а сказ вплели в масштабное музыкальное действие. Сообщается, что для оперы был написан уникальный саундтрек, сочетающий мотивы русской фольклорной музыки с элементами кино-симфонической традиции.

Центральной фигурой оперы выступил певец и сказитель, которого воплотил на сцене артист Алексей Розин. Фото © Предоставлено Life.ru

Специально для шоу был сформирован уникальный оркестр, в который вошли фольклорные и академические вокалисты, а также эстрадные артисты. В их числе вокальный ансамбль INTRADA под руководством Екатерины Антоненко, молодёжный оркестр национальных инструментов "Терема" под руководством Андрея Долгова, симфонический оркестр OpensoundOrchestra и другие.

"Сцена была гармонично интегрирована в историческое архитектурное пространство Суздальского Кремля. Оркестр и хор стали частью сценической композиции. Основными элементами оформления послужили две вертикальные многоярусные конструкции, расположенные по бокам центральной сцены. На каждой из этих конструкций в несколько ярусов были размещены хор и оркестр. Это позволило зрителям видеть всех исполнителей одновременно, был создан эффект "массивного" музыкального ансамбля", — рассказали организаторы мероприятия.

Специально для шоу был сформирован уникальный оркестр, в который вошли фольклорные и академические вокалисты, а также эстрадные артисты. Фото © Предоставлено Life.ru

Между сценами была сооружена сцена для солистов, которыми стали Варвара Котова, Сергей Клевенский, Дима Билан, Mia Boyka и другие известные творческие деятели. Кстати, шоу сопровождалось видеоглемпингом и световым сопровождением: на стенах Собора Рождества Пресвятой Богородицы были созданы образы для визуального сопровождения оперы.

Художественным руководителем шоу выступил Андрей Болтенко, режиссёром — Станислав Романовский. Организатором стала команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника и медиагруппа "Красный квадрат".