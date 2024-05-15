Цифровые художники при поддержке VK запустили проект в год тысячелетия Суздаля

Российские цифровые художники приняли участие в проекте "Под куполом" в год тысячелетия Суздаля. Выставка проходит онлайн в VK-сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также офлайн в московской VS Gallery. Кроме того, до 29 мая работы участников можно будет увидеть на медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске.

"Данный проект очень важен для нас, не так часто историко-архитектурные музеи приглашают современных художников для коллаборации. Вместе нам удалось сопоставить многовековую историю и современное искусство и создать платформу для диалога между прошлым и будущим. "Под куполом" — пример того, как одно и то же место так по-разному может вдохновлять художников", — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.

В проекте представлены работы Дмитрия Шабалина, Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышёва, Julia Cyberflora, Kirill Rave и других авторов. В произведениях исследуется архитектура и культура Суздаля. Среди прочего художники вдохновлялись храмовыми фресками и колокольным звоном.

Работы художников в проекте "Под куполом". Фото © VK / Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Город-заповедник Суздаль находится во Владимирской области. В "Повести временных лет" он впервые упоминается в 1024 году под названием Суждаль.