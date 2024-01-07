Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России — снежинку. В церемонии приняли участие мэр города Владимирской области Алиса Бирюкова и её коллега из новой столицы Вячеслав Симаков.
Передача символа новогодней столицы Кирову от Суздаля. Видео © Telegram / Вячеслав Симаков
Бирюкова отметила, что за двухнедельный праздничный марафон Суздаль принял гостей из самых разных уголков России. Более того, 2024-й — год тысячелетнего юбилея города.
Передача символа новогодней столицы Кирову от Суздаля. Фото © Пресс-центр Правительства Кировской области / kirovreg
"Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаём нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает своё 650-летие", — добавила она.
Снежинку, переданнаю Кирову, изготовили мастера из Гусь-Хрустального Владимирской области. На ней запечатлены узоры, созданные коньками посетителей городского катка.
Напомним, статус новогодней столицы России Суздаль получил от Новосибирска. К слову, прошлая снежинка была цифровой.