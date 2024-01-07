Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России — снежинку. В церемонии приняли участие мэр города Владимирской области Алиса Бирюкова и её коллега из новой столицы Вячеслав Симаков.

Передача символа новогодней столицы Кирову от Суздаля. Видео © Telegram / Вячеслав Симаков

Бирюкова отметила, что за двухнедельный праздничный марафон Суздаль принял гостей из самых разных уголков России. Более того, 2024-й — год тысячелетнего юбилея города.

"Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаём нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает своё 650-летие", — добавила она.

Снежинку, переданнаю Кирову, изготовили мастера из Гусь-Хрустального Владимирской области. На ней запечатлены узоры, созданные коньками посетителей городского катка.