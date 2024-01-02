"Гигарама" подсказала, как побывать в новогодней столице России, не выходя из дома

Пользователи Сети теперь не только смогут увидеть город Суздаль с высоты птичьего полёта, но и услышать, как он звучит в праздничной атмосфере. Как известно, каждый год в России выбирают новогоднюю столицу, и в 2023–2024 годах этот почётный статус достался Суздалю, который входит в Золотое кольцо России.

Экспертное жюри оценивало кандидатов по ряду факторов: опыту организации и наличию площадок для крупных праздничных мероприятий, уровню подготовки инфраструктуры, готовности к принятию туристического потока и других. Кроме того, в 2024 году Суздаль отмечает тысячелетний юбилей.

Gigarama подготовила уникальную мультимедийную панораму новогоднего Суздаля. Любой пользователь сможет насладиться светящимися огнями города с высоты птичьего полёта и услышать звуки праздничного Суздаля.

На панораме можно выбрать главные достопримечательности и побывать, например, на Торговой площади, посетить ледовый каток, горку на Кремлёвском валу или Суздальский кремль. Каждая локация уникальна своим звучанием — здесь можно услышать и голоса людей, и звон колокольчиков, и звуки проезжающего транспорта или трения коньков о лёд.

Увидеть мультимедийную панораму Суздаля, созданную лабораторией Gigarama, можно здесь.