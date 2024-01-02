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2 января, 18:39

"Гигарама" подсказала, как побывать в новогодней столице России, не выходя из дома

"Гигарама" представила панораму Суздаля в атмосфере Нового года

Пользователи Сети теперь не только смогут увидеть город Суздаль с высоты птичьего полёта, но и услышать, как он звучит в праздничной атмосфере. Как известно, каждый год в России выбирают новогоднюю столицу, и в 2023–2024 годах этот почётный статус достался Суздалю, который входит в Золотое кольцо России.

Экспертное жюри оценивало кандидатов по ряду факторов: опыту организации и наличию площадок для крупных праздничных мероприятий, уровню подготовки инфраструктуры, готовности к принятию туристического потока и других. Кроме того, в 2024 году Суздаль отмечает тысячелетний юбилей.

Gigarama подготовила уникальную мультимедийную панораму новогоднего Суздаля. Любой пользователь сможет насладиться светящимися огнями города с высоты птичьего полёта и услышать звуки праздничного Суздаля.

На панораме можно выбрать главные достопримечательности и побывать, например, на Торговой площади, посетить ледовый каток, горку на Кремлёвском валу или Суздальский кремль. Каждая локация уникальна своим звучанием — здесь можно услышать и голоса людей, и звон колокольчиков, и звуки проезжающего транспорта или трения коньков о лёд.

Увидеть мультимедийную панораму Суздаля, созданную лабораторией Gigarama, можно здесь.

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А ранее Лайф рассказывал о самых главных местах, куда можно отправиться за новогодней атмосферой. Если необходимо зарядиться хорошим настроением, накупить подарков и прокатиться на карусели, то стоит отправиться в одно из этих мест.

Обложка ©

gigarama.ru

Дарья Нарыкова
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