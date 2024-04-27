Эрмитаж показал волконскоит, который Пикассо использовал в своих картинах

В картине испанского художника Пабло Пикассо используется редкий минерал волконскоит, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" сотрудница Историко-информационной службы Государственного Эрмитажа Анастасия Гордеева. По её словам, волконскоит встречается только в Приуралье.

Есть информация, что Пикассо просил советских коллег выслать ему ящик с этим камнем. Его просьбу уважили. Гордеева рассказала, что раньше информации об этом камне было мало и его даже принимали за медь. Этот минерал художники используют до сих пор, так как он считается более долговечным, чем современные синтетические красители. Для этого камень перетирают в порошок и смешивают с льняным маслом.

"В геологии это называется цвет черты, всегда постоянен. Это диагностический признак. Потому что в массиве минерал может иметь совершенно другой цвет, например, такие ярко окрашенные камни, как изумруд, рубин, гранаты, они в порошке имеют белый или серый цвет, и как красители они не пригодны", — пояснила заведующая отделом маркетинга и экспозиционно-выставочной работой Института Карпинского Нина Макарова.

В геологоразведочном музее Института Карпинского в рамках его совместного проекта с Эрмитажем все желающие могут посмотреть, как выглядит этот камень вживую. Там же можно узнать, как добывают волконскоит и что из него создают. Также сейчас специалисты двух музеев готовят материал о стране пирамид, об известняковых породах египетских стел.