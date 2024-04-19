Почти 2 миллиона человек посетили выставку "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы

Около двух миллионов человек посетили выставку "Обыкновенный нацизм", которая проходит в Музее Победы с 19 апреля 2022 года. В экспозицию вошли архивные материалы об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до современных дней, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В Москве проходит выставка "Обыкновенный нацизм". Видео © Пресс-служба Музея Победы

"Эта выставка стала особой вехой, явлением в истории музея, хотя, казалось бы, она не столько про Великую Отечественную войну, сколько про современность. Но эта современность неразрывно связана с той войной – в неё уходят корни и идеи украинского нацизма. Глубокий взгляд на современные события, осмысление нацистской идеологии в исторической перспективе, как и честная и беспощадная демонстрация её сегодняшних преступлений – всё это не может не производить впечатление. И в этом, я уверен, основная причина неослабевающей популярности нашей экспозиции", — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Выставка "Обыкновенный нацизм" в Москве. Фото © Пресс-служба Музея Победы

О зверствах украинских националистов в годы ВОВ можно узнать благодаря 250 экспонатам. Исторические материалы позволяют узнать о массовых преступлениях и терроре неонацистов против жителей современной Украины, а также о связи Организации украинских националистов* (ОУН*), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Незалежной.

Выставка постоянно дополнялась новыми экспонатами, часть из которых была привезена с Донбасса. Экспозицию "Обыкновенный нацизм" увидели жители из многих российских регионов— от Псковской области до Якутии. Кроме того, около 30 музеев на территории РФ показали в рамках международного проекта "Территория Победы" планшетную экспозицию "Обыкновенный нацизм".

А ранее Life.ru рассказывал, что Музей Победы в Москве передал выставочное оборудование для создания экспозиций двум школам Донецка. Учебные заведения получили интерактивные панели, ноутбуки, музейные витрины, стенды "Славные защитники Родины", световые панели и микрофоны.