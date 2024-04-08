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8 апреля, 16:13

Фотовыставка "Донбасс 2014 — 2024" начала свою работу на Ставрополье

Обложка © Администрация Новоалександровского МО Ставропольского края

Обложка © Администрация Новоалександровского МО Ставропольского края

Фотовыставка "Донбасс 2014-2024" открылась в Новоалександровском районном историко-краеведческом музее. В ней представлены работы фотокорреспондента ГТРК ЛНР Юрия Стрельцова из Луганска, военного корреспондента из Донецка Дениса Григорюка и руководителя молодежного крыла РСВА Дмитрия Золотарева из Калининграда.

Первыми посетителями стала молодёжь Новоалександровского округа. Ребята отметили, что выставка помогает избежать стереотипы связанные с восприятием Донбасса.

Всего мобильная выставка посетит 7 музеев Ставрополья. Историю Донбасса узнают жители Изобильного, Михайловска, Ставрополя, Невинномысска, Светлограда и села Красногвардейского.

На выставке "Россия" в Москве приняли 10-миллионного гостя
На выставке "Россия" в Москве приняли 10-миллионного гостя

А ранее Life.ru сообщал, что на Кубе открылась выставка о достижениях России и жёнах героев СВО. Выставка вызвала живой интерес у гостей мероприятия. Кубинские женщины со слезами на глазах читали письма жён российских героев, которые были специально переведены на испанский язык. В завершение первого дня россиян и кубинцев объединило совместное исполнение песни "Подмосковные вечера".

Алексей Берковиц
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