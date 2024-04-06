На Кубе открылась выставка о достижениях России и жёнах героев СВО Члены ОП РФ открыли на Кубе фотовыставку об успехах России и о жёнах бойцов СВО 6 апреля, 13:51 На Кубе открылась выставка о достижениях РФ и о жёнах участников СВО. Обложка © Telegram / Анисимов онлайн

На Кубе торжественно открылась фотовыставка, посвящённая достижениям России и жёнам военнослужащих, героически сражающихся в зоне СВО. Об этом Life.ru узнал от организаторов проекта, членов Общественной палаты РФ.

На Кубе открылась выставка о достижениях РФ и о жёнах участников СВО. Фото © Telegram / Анисимов онлайн

Российская делегация прибыла на Кубу с недельным визитом. Ключевым событием стало открытие проекта "Российская перспектива: общественные проекты на Кубе", включающего в себя фотовыставки членов ОП РФ Никиты Анисимова "Достижения и успехи России" и Екатерины Колотовкиной "Жёны героев". Увидеть фотоработы можно в Доме дружбы в Гаване.

На открытие экспозиции пришли более ста гостей, в том числе наши соотечественники, кубинские общественники и студенты. Почётными участниками церемонии стали национальный координатор Комитетов защиты революции Херардо Эрнандес Нордело, посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, бригадный генерал, одна из руководителей Ассоциации воинов кубинской революции Дельса Эстер Пуэбла, воевавшая в отряде Фиделя Кастро в горах Сьерра-Маэстра.

На Кубе открылась выставка о достижениях РФ и о жёнах участников СВО. Фото © Telegram / Анисимов онлайн

Церемония началась с гимнов России и Кубы, после чего слово взяла секретарь Комитетов защиты революции Аранелис Барбан Родригес. Она подчеркнула, что страны связывают между собой тесные культурные отношения, а также общие нравственные ценности: любовь к справедливости, уважение к суверенитету, принципы братства и солидарности. Глава российской делегации Никита Анисимов поблагодарил кубинскую сторону за помощь в создании выставки.

На Кубе открылась выставка о достижениях РФ и о жёнах участников СВО. Фото © Telegram / Анисимов онлайн

"Мы хотим показать вам сегодняшнюю Россию, её высокий уровень развития в науке, культуре и спорте. Нам хотелось бы, чтобы благодаря этой фотовыставке жители Гаваны смогли увидеть правдивую информацию о происходящем в нашей стране, о том, чем живёт наше общество сегодня", — пояснил он.

Екатерина Колотовкина также рассказала об истории рождения идеи выставки "Жёны героев". Её муж — генерал российской армии, который уже два года героически воюет в зоне СВО. Однажды женщина потеряла с ним связь. Она не находила себе места и, тоскуя, надела на себя его китель. Тогда, по словам Екатерины, ей и удалось увидеть в зеркале сильную женщину, китель стал для неё символом мужской ответственности, которую разделяют жёны в тылу.

На Кубе открылась выставка о достижениях РФ и о жёнах участников СВО. Фото © Telegram / Анисимов онлайн

"Этот проект сегодня объединил уже более 30 тысяч российских женщин — жён и мам российских героев. Уверена, он будет близок и понятен кубинскому народу и найдёт свой отклик в их сердцах", — добавила Колотовкина.

Выставка вызвала живой интерес у гостей мероприятия. Кубинские женщины со слезами на глазах читали письма жён российских героев, которые были специально переведены на испанский язык. В завершение первого дня россиян и кубинцев объединило совместное исполнение песни "Подмосковные вечера". Выставка будет принимать гостей в течение недели, затем переместится в Музей 28 сентября — не менее престижную выставочную площадку в самом центре Гаваны для экспонирования в течение месяца.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 апреля, выставка-форум "Россия" приняла десятимиллионного гостя. Юбилейныим посетителем стал Константин Панфилов, прибывший из Ярославля вместе со своей супругой Екатериной.

Авторы Татьяна Миссуми