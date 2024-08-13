ЦБ РФ аннулировал лицензию "Америкэн экспресс банка"

Банк России аннулировал лицензию на банковские операции у московского "Америкэн Экспресс Банк", занимающего 300 место в банковской системе и не являющегося участником системы страхования вкладов.

Основанием для такого решения регулятора стало ходатайство банка в связи с решением единственного участника о добровольной ликвидации. В "Америкэн Экспресс Банк" будет назначен ликвидатор.