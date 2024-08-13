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13 августа, 08:11

ЦБ РФ аннулировал лицензию "Америкэн экспресс банка"

Банк России аннулировал лицензию на банковские операции у московского "Америкэн Экспресс Банк", занимающего 300 место в банковской системе и не являющегося участником системы страхования вкладов.

Основанием для такого решения регулятора стало ходатайство банка в связи с решением единственного участника о добровольной ликвидации. В "Америкэн Экспресс Банк" будет назначен ликвидатор.

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Совершенно секретно: Life.ru и ЦБ выяснили, какими банковскими данными делиться не стоит

А ранее глава Центрбанка Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика впервые за десять лет столкнулась с циклическим перегревом. Об этом сообщила по итогам заседания совета директоров регулятора, который повысил ключевую ставку до 18%.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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