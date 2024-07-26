ЦБ поднял ключевую ставку до 18%
Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Как сообщает регулятор, на это решение повлияло ускорение инфляции, которая складывается существенно выше апрельского прогноза. Кроме того, рост спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
В ЦБ считают, что для нормализации уровня роста цен требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Решения о возможности дальнейшего повышения ставки могут быть приняты на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.
"Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%", — отметили в Центробанке.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Этот показатель до сегодняшнего дня держался на одном уровне. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что со второго полугодия ключевая ставка может начать снижаться.