ЦБ поднял ключевую ставку до 18%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Как сообщает регулятор, на это решение повлияло ускорение инфляции, которая складывается существенно выше апрельского прогноза. Кроме того, рост спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

В ЦБ считают, что для нормализации уровня роста цен требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Решения о возможности дальнейшего повышения ставки могут быть приняты на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.