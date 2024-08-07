Совершенно секретно: Россиянам напомнили, какими банковскими данными делиться не стоит

Многие задаются вопросом о том, какими банковскими данными нельзя, а какими можно делиться, чтобы в будущем не стать жертвой мошенников. В связи с этим Life.ru узнал у эксперта по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павла Мизинова, что можно спокойно разглашать некоторую информацию, которая относится к этой теме.

Павел Мизинов рассказывает про то, как не стать жертвой мошенников. Видео © Life.ru

По его словам, первое, чем можно делиться с каждым, — это название банка, где у человека открыт счёт. Если гражданин сообщит кому-то номер карты без дополнительных реквизитов — то это тоже не приведёт ни к каким негативным последствиям.

"Третий вариант — это номер телефона, к которому привязан счёт. Ещё один вариант, который тоже можно без опаски называть, — это 20 цифр вашего счёта. Этот счёт используется большими компаниями, чтобы переводить деньги", — заявил собеседник Life.ru, подчеркнув, что этими сведениями можно делиться спокойно и открыто.

В то же время специалист предупредил, что есть информация, которую следует держать при себе. В неё входят ПИН-коды от карт, заветные три цифры на обороте карты, CVC-, CVV-коды, а также любой код в СМС. Эксперт уверен, что, соблюдая эти правила, никаких проблем не возникнет.

"Если вы чувствуете, что кому-то сообщили что-то не то, наберите номер телефона банка, попросите заблокировать дистанционное банковское обслуживание на некоторое время, пока не разберётесь в сути вопроса", — заключил Мизинов.