Аферист на проводе: Депутат составил топ-5 фраз мошенников

В Государственной думе назвали топ фраз, которые являются точным признаком мошенничества. Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин выделил несколько конкретных слов, чтобы человек понял, что на проводе злоумышленник.

Чувство срочности. Срочность или паника, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о "выгодных" сделках и призах точно означают, что на том проводе аферист. Обычно злоумышленники могут говорить: "Ваш счёт будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию" или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам".

"Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", — рассказал политик в беседе с РИА "Новости".

Просьбы о предоставлении конфиденциальной информации. Обычно настоящие организации "никогда не будут запрашивать по телефону пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные". Если по телефону всё-таки просят пароль, то это явный признак мошенничества. Сотрудники банка или других учреждений всегда предложат более безопасные способы подтверждения личности.

Предложения о выгодных сделках и призах. Мошенники часто используют фразу типа "Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог". В таком случае стоит сразу отключить входящий вызов.

Необычные способы оплаты или перевода денег. Иногда аферисты могут попросить вас перевести личные деньги через какие-то непонятные программы, приложения или сайты. Если такая просьба поступила — на проводе мошенник. Настоящие компании и учреждения не будут просить использовать подобные методы оплаты.

Ненормативная или сбивчивая речь. Также может насторожить использование технических терминов. Обычно мошенники могут пытаться запутать сложными определениями или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций. Всегда полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам.