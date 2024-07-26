Юрист рассказал, как легко отличить риелтора от мошенника

Риелтор выполняет важную роль посредника на рынке недвижимости, помогая подобрать подходящий объект и проверить его юридическую чистоту. Такие сделки часто становятся одними из самых дорогих в жизни людей, поэтому крайне важно убедиться в надёжности специалиста. Юрист Антон Палюлин рассказал RuNews24.ru, как это сделать.

Первым делом необходимо проверить документы риелтора. Поскольку вы доверяете ему свои интересы, он должен быть готов предоставить паспорт и копию диплома о профильном образовании. Если агентство осуществляет сделку, стоит обратить внимание на его историю в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и проверить уплату налогов через открытые системы.

Юрист также подчеркнул, что риелторская деятельность не требует лицензирования. Если вам предъявляют документ, якобы являющийся лицензией, — это повод насторожиться. Также будет полезно узнать, застрахована ли профессиональная деятельность риелтора. Это не обязательное условие, но наличие страховки может компенсировать ущерб в случае недобросовестности специалиста.

Дополнительным плюсом будет членство риелтора или агентства в Российской гильдии риелторов, которая публикует информацию о своих членах в Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов.

Не лишним будет прочитать отзывы о риелторе в Интернете. Обратите внимание на даты публикаций: если много положительных отзывов появилось за короткий промежуток времени, это может свидетельствовать об их накрутке.

Юрист также советует запросить прайс-лист у риелтора. Цены должны быть прозрачными и не взятыми с потолка. Обычно это процент от стоимости сделки и фиксированная плата за подготовку документов. Сравнение тарифов поможет выбрать оптимальный вариант. В договоре должны быть чётко прописаны все условия сделки: действия риелтора, порядок расчёта, сроки выплаты комиссионных, предоплата, гарантии и условия расторжения договора.

На любом этапе работы с риелтором можно проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться в добросовестности действий вашего посредника, заключил эксперт.