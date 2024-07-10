Юрист раскрыла топ-3 свежих схем обмана с помощью подставного риелтора и нейросетей

Злоумышленники придумали новые схемы хищения квартир у россиян. Он начали переоформлять на себя жильё с помощью подставного риелтора, который забирает деньги и исчезает. О том, как работает обман, рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

"Эта схема часто встречается в практике многих агентств недвижимости. Всё начинается с того, что пожилые люди сами приходят в агентства и просят продать их квартиру, чтобы они могли купить новую, например, поближе к детям. Квартира продаётся, пожилой человек получает деньги, и тут же становится жертвой мошенника, который под видом риелтора приходит к нему домой и предлагает "шикарный вариант, который надо брать сейчас". С деньгами последний исчезает", — объяснила она в разговоре с "Газета.ru".

Вскрывается обман, когда нужно освобождать проданную квартиру для покупателя. Чтобы защититься от новой аферы, юрист посоветовала пожилым людям провести альтернативную сделку, то есть одновременно продавать старую квартиру и покупать новую. В такой ситуации огромных денег у вас на руках не будет и мошенникам не на что целиться.

Ещё одна схема обмана работает с помощью нейросетей. То есть собственник, продающий квартиру, якобы находится очень далеко. Тогда сделку предлагают провести по видеосвязи в Zoom. По словам юриста, в этот момент с покупателем разговаривает мошенник, лицо которого сгенерировано с помощью нейросетей. Он заставляет собеседника внести задаток под предлогом срочной покупки, а потом быстро сливается.

Третьей схемой обмана стала продажа по фальшивым документам. На данный момент подделать доверенность на продажу квартиры и документы о праве собственности на жильё аферисты могут за пару мгновений. Единственное, что может помочь не попасться мошенникам — профилактика: не нужно оставлять документы на квартиру и паспорт там, где они доступны другим, к примеру, арендаторам.