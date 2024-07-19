Как сэкономить на аренде жилья в Москве: Советы экспертов
Инвестор Ходченков: Цены на аренду квартир в Москве могут вырасти на 5–10%
Рост цен обусловлен началом учебного года и миграцией рабочей силы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Qvils
Осенью 2024 года ожидается рост цен на аренду жилья в Москве. Аналитики связывают это с началом учебного года и миграцией рабочей силы. Как утверждает инвестор Евгений Ходченков, стоимость может увеличиться на 5–10%.
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с "Москвой 24" подтвердил эту тенденцию и добавил, что из-за высоких ставок по ипотеке многие продолжают снимать жильё, что снижает количество свободных квартир. В октябре-декабре ситуация стабилизируется, но спрос останется высоким. В середине декабря арендаторы переключаются на подготовку к праздникам и поиск квартир временно затихает. В марте-апреле 2025 года цены снова вырастут на 3–5% из-за увеличения активности на рынке труда и переездов в Москву.
Летом стоимость аренды возвращается к нормальным значениям благодаря увеличению количества квартир на короткий срок. Эти квартиры помогают сбалансировать спрос и предложение.
Кроме сезонных факторов, на стоимость аренды влияет близость к метро. Апрелев поясняет, что квартира, находящаяся в 15 минутах от метро на транспорте, будет стоить на 10–15% дешевле, чем аналогичное жильё в 10 минутах пешком от станции.
Расположение дома также играет роль: квартиры в центре Москвы стоят в два и более раз дороже, чем на юго-востоке столицы. Состояние жилья и наличие техники также влияют на цену. Аренда квартиры с "бабушкиным ремонтом" будет на 10% дешевле средних показателей, а с качественным ремонтом — на 10% дороже. Евроремонт может увеличить стоимость ещё на 10–20%.
Дополнительные расходы включают комиссию риелтору, которая может достигать 100% от месячной арендной платы. Экономить на его услугах можно только при уверенности в своих юридических знаниях, так как специалист помогает составить качественный договор и минимизировать риски всех сторон.
Ранее уже сообщалось, что в середине июля 2024 года начался рост спроса на аренду жилья, что привело к увеличению цен. Рынок аренды в данный период характеризуется выходом новых предложений и быстрым исчезновением бюджетных вариантов. Для экономии рекомендуется рассматривать аренду в спальных районах, Новой Москве, старом жилом фонде и следить за новыми предложениями онлайн. В Подмосковье аренда значительно дешевле, что может быть вариантом для удалённой работы.