Как сэкономить на аренде жилья в Москве: Советы экспертов

Осенью 2024 года ожидается рост цен на аренду жилья в Москве. Аналитики связывают это с началом учебного года и миграцией рабочей силы. Как утверждает инвестор Евгений Ходченков, стоимость может увеличиться на 5–10%.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с "Москвой 24" подтвердил эту тенденцию и добавил, что из-за высоких ставок по ипотеке многие продолжают снимать жильё, что снижает количество свободных квартир. В октябре-декабре ситуация стабилизируется, но спрос останется высоким. В середине декабря арендаторы переключаются на подготовку к праздникам и поиск квартир временно затихает. В марте-апреле 2025 года цены снова вырастут на 3–5% из-за увеличения активности на рынке труда и переездов в Москву.

Летом стоимость аренды возвращается к нормальным значениям благодаря увеличению количества квартир на короткий срок. Эти квартиры помогают сбалансировать спрос и предложение.

Кроме сезонных факторов, на стоимость аренды влияет близость к метро. Апрелев поясняет, что квартира, находящаяся в 15 минутах от метро на транспорте, будет стоить на 10–15% дешевле, чем аналогичное жильё в 10 минутах пешком от станции.

Расположение дома также играет роль: квартиры в центре Москвы стоят в два и более раз дороже, чем на юго-востоке столицы. Состояние жилья и наличие техники также влияют на цену. Аренда квартиры с "бабушкиным ремонтом" будет на 10% дешевле средних показателей, а с качественным ремонтом — на 10% дороже. Евроремонт может увеличить стоимость ещё на 10–20%.

Дополнительные расходы включают комиссию риелтору, которая может достигать 100% от месячной арендной платы. Экономить на его услугах можно только при уверенности в своих юридических знаниях, так как специалист помогает составить качественный договор и минимизировать риски всех сторон.