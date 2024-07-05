Россиянам рассказали, как не разориться на съёме жилья

Снимать квартиру дешевле всего при низком спросе. Этот период, как правило, приходится на май – июль, а также на вторую половину декабря и январь. В эти промежутки конкуренция невысокая и цены ниже.

Главное — оставаться всегда в онлайне, чтобы не пропустить хороший вариант. Ещё лучше — оформить подписку на рассылку с новыми предложениями квартир.

Как объяснили специалисты сервиса "Яндекс.Аренда", советы которых приводит "Газета.ru", лучше выбирать квартиры с мебелью и техникой. И хотя без них стоимость будет ниже, выгодно это только в краткосрочной перспективе. Местоположение квартиры тоже влияет на цену аренды. Если район дальний и только развивается, там будет жить дешевле. Если снимать жильё вдали от центра — не вариант, можно присмотреть себе что-нибудь в старом жилом фонде.