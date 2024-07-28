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27 июля, 22:51

Топ-менеджер Ferrari одним вопросом спасся от мошенников с дипфейком

Bloomberg: Мошенники подделали голос гендиректора Ferrari с помощью дипфейка

Злоумышленники при помощи искусственного интеллекта попытались обмануть топ-менеджера Ferrari, задействовав дипфейк голоса гендиректора компании Бенедетто Виньи, передаёт Bloomberg. Сначала топ-менеджеру в WhatsApp пришли сообщения от неизвестного аккаунта с фото Виньи.

"Эй, ты слышал о крупном приобретении, которое мы планируем? Мне может понадобиться твоя помощь", — было сказано в сообщении якобы от лица гендиректора.

После этого человек попросил подписать документ о неразглашении и быть в этом вопросе максимально осторожным. Спустя время топ-менеджеру позвонил некто с голосом, максимально похожим на голос Виньи, причём у собеседника даже был характерный южноитальянский акцент. По данным агентства, он был сгенерирован с помощью дипфейка. Неизвестный объяснил, что пытается соблюсти конфиденциальность и обсудить проблемную сделку, которая требует валютной хедж-транзакции.

Однако топ-менеджер уловил механические интонации в голосе и задал собеседнику проверочный вопрос о том, какую книгу гендиректор советовал ему несколько дней назад. Речь шла о книге Альберто Феличе Де Тони "Декалог сложности: Актёрское мастерство, обучение и адаптация в условиях непрерывного становления мира". Но, видимо, с ответом на вопрос возникли сложности, потому что разговор прервался. Компания уже проводит внутреннее расследование.

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Ранее стала известна новая схема мошенников, желающих заполучить доступ к аккаунтам в Telegram. Теперь злоумышленники с одного номера телефона направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в мессенджер, а потом предлагают жертве перейти по ссылке для повышения безопасности.

Обложка ©

Unsplash / Kasia Derenda

Анатолий Симоненко
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