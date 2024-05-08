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8 мая, 14:52

Life.ru показал Пескову дипфейк с его "комментарием" про Дудя*. Он отреагировал с пониманием

Песков высказался против наказания за дипфейки с политиками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с SHOT отреагировал на гуляющий в Сети дипфейк, опубликованный в якобы его телеграм-канале. В голосовом сообщении "представитель Кремля" благодарит создателя Telegram Павла Дурова за то, что он дал интервью Такеру Карлсону, а не Юрию Дудю*.

Дмитрий Песков отреагировал на дипфейк со "своим" комментарием. Видео © SHOT

Песков обратил внимание, что от записи так и веет подделкой. В то же время он считает, что в наши дни подобное — норма и полностью искоренить это не получится.

"[С такими вещами] бороться полностью невозможно. Главное, понимать, что это дипфейк. То, что нам всем так или иначе придётся сталкиваться с этим, —это понятно. Мы все должны быть начеку", — отметил пресс-секретарь.

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Напомним, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал и с Павлом Дуровым. Разговор продлился почти час и вёлся на английском языке. Бизнесмен, в частности, отверг возможность переезда в РФ или Штаты из-за желания оставить Telegram нейтральной площадкой.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Life.ru

Александр Юнашев
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