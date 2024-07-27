Мошенники придумали новую схему кражи аккаунта в Telegram

Ещё одна схема появилась у мошенников, желающих заполучить доступ к аккаунтам в Telegram. Теперь злоумышленники с одного номера телефона направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в соцсеть, а потом предлагают жертве перейти по ссылке для повышения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Так, запросов кода может быть примерно 30, при этом приходят они официально от Telegram. После этого мошенники для предупреждения пишут человеку с аккаунта Telegram Security Messenger. Аферисты сообщают, что выявлено "подозрительно большое количество кодов авторизации", а дальше всё как всегда. Сначала переход по ссылке для ознакомления с инструкцией и предотвращения проблемы, а потом у вас украдут аккаунт.

В "Лаборатории Касперского" рекомендуют настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений. В F.A.С.С.T. советуют также поставить облачный пароль и защитить двухфакторной аутентификацией ещё и почту. Самое главное — пользоваться официальными ресурсами и проверять их через поисковики.