ЦБ и Life.ru объясняют, как банки с 25 июля будут возвращать деньги, отправленные мошенникам

25 июля 2024 года вступает в силу новый закон, согласно которому банк вернёт деньги отправителю, если перевёл их на счёт мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента. В каком порядке это будет происходить, Life.ru рассказал начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

"Начиная с 25 июля этого года существенно меняется механизм возврата денежных средств, которые были похищены мошенниками. Банк России аккумулирует базу данных платежей, которые были признаны мошенническими, и сохраняет у себя реквизиты, в первую очередь номера счетов мошенников. И любой банк в использовании своих процедур по борьбе с мошенничеством эти данные может использовать. Банки обязаны будут это делать. И в том случае, если банк перевёл денежные средства на счёт мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все денежные средства в полном объёме", — отметил Ибрагимов.