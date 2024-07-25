ЦБ и Life.ru объясняют, как банки с 25 июля будут возвращать деньги, отправленные мошенникам
Ибрагимов из ЦБ рассказал о механизме возврата денег, которые похитили мошенники
25 июля 2024 года вступает в силу новый закон, согласно которому банк вернёт деньги отправителю, если перевёл их на счёт мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента. В каком порядке это будет происходить, Life.ru рассказал начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.
Начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал о новом законе, по которому банки будут возвращать клиентам средства, переведённые мошенникам. Видео © Life.ru
"Начиная с 25 июля этого года существенно меняется механизм возврата денежных средств, которые были похищены мошенниками. Банк России аккумулирует базу данных платежей, которые были признаны мошенническими, и сохраняет у себя реквизиты, в первую очередь номера счетов мошенников. И любой банк в использовании своих процедур по борьбе с мошенничеством эти данные может использовать. Банки обязаны будут это делать. И в том случае, если банк перевёл денежные средства на счёт мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все денежные средства в полном объёме", — отметил Ибрагимов.
На возврат пропавших денег банкам выделили 30 дней.
Ранее Life.ru рассказывал, что в случае трансграничных переводов предусмотрен срок 60 дней. Кроме того, банки отныне должны блокировать подозрительные операции на два дня и проверять их подлинность, учитывая информацию от сотовых операторов и частоту СМС-подтверждений.
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