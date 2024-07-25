Банки запускают новый механизм возврата украденных средств
РБК: С 25 июля банки будут возвращать украденные деньги по новой схеме
С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый механизм возврата средств, украденных мошенниками. По правилам, банки должны возмещать ущерб клиентам в течение 30 дней после получения заявления, если выполняются определённые условия. Об этом пишет РБК.
Банки обязаны вернуть деньги, если перевод был осуществлён на счет, занесённый в базу ЦБ о мошеннических операциях. Также деньги подлежат возврату, если клиент не был уведомлён о переводе или его карта была использована без согласия.
Для трансграничных переводов предусмотрен срок в 60 дней. Кроме того, банки должны блокировать подозрительные операции на два дня и проверять их подлинность, учитывая информацию от сотовых операторов и частоту СМС-подтверждений.
Хотя новый механизм направлен на улучшение антифрод-систем банков, эксперты предупреждают, что мошенники будут адаптироваться к изменениям. По мнению специалистов, эффективность борьбы с мошенничеством может оставаться на прежнем уровне, поскольку возврат средств часто зависит от того, попадает ли счёт мошенника в базу ЦБ.
Ранее Алексей Потехин из ЦБ объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца. В первую очередь не стоит спешить возвращать средства — важно сначала проверить зачисление через онлайн-банк, так как мошенники могут отправлять фальшивые уведомления. Если деньги действительно пришли, лучше всего обратиться в банк для безопасного возврата средств владельцу.
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