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25 июля, 03:14

Банки запускают новый механизм возврата украденных средств

РБК: С 25 июля банки будут возвращать украденные деньги по новой схеме

С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый механизм возврата средств, украденных мошенниками. По правилам, банки должны возмещать ущерб клиентам в течение 30 дней после получения заявления, если выполняются определённые условия. Об этом пишет РБК.

Банки обязаны вернуть деньги, если перевод был осуществлён на счет, занесённый в базу ЦБ о мошеннических операциях. Также деньги подлежат возврату, если клиент не был уведомлён о переводе или его карта была использована без согласия.

Для трансграничных переводов предусмотрен срок в 60 дней. Кроме того, банки должны блокировать подозрительные операции на два дня и проверять их подлинность, учитывая информацию от сотовых операторов и частоту СМС-подтверждений.

Хотя новый механизм направлен на улучшение антифрод-систем банков, эксперты предупреждают, что мошенники будут адаптироваться к изменениям. По мнению специалистов, эффективность борьбы с мошенничеством может оставаться на прежнем уровне, поскольку возврат средств часто зависит от того, попадает ли счёт мошенника в базу ЦБ.

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Ранее Алексей Потехин из ЦБ объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца. В первую очередь не стоит спешить возвращать средства — важно сначала проверить зачисление через онлайн-банк, так как мошенники могут отправлять фальшивые уведомления. Если деньги действительно пришли, лучше всего обратиться в банк для безопасного возврата средств владельцу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Кирилл Сосновских
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