Банки запускают новый механизм возврата украденных средств

С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый механизм возврата средств, украденных мошенниками. По правилам, банки должны возмещать ущерб клиентам в течение 30 дней после получения заявления, если выполняются определённые условия. Об этом пишет РБК.

Банки обязаны вернуть деньги, если перевод был осуществлён на счет, занесённый в базу ЦБ о мошеннических операциях. Также деньги подлежат возврату, если клиент не был уведомлён о переводе или его карта была использована без согласия.

Для трансграничных переводов предусмотрен срок в 60 дней. Кроме того, банки должны блокировать подозрительные операции на два дня и проверять их подлинность, учитывая информацию от сотовых операторов и частоту СМС-подтверждений.

Хотя новый механизм направлен на улучшение антифрод-систем банков, эксперты предупреждают, что мошенники будут адаптироваться к изменениям. По мнению специалистов, эффективность борьбы с мошенничеством может оставаться на прежнем уровне, поскольку возврат средств часто зависит от того, попадает ли счёт мошенника в базу ЦБ.