В России могут появиться банкноты с изображением героев СВО

Депутаты Госдумы предложили Центробанку начать выпускать обновлённые российские банкноты и монеты с изображением погибших в зоне проведения специальной военной операции Героев РФ и освобождённых в ходе СВО населённых пунктов. Как передаёт ТАСС, в распоряжении которого есть копия соответствующего документа, такое письмо первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова направила на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодёжи", — говорится в тексте послания главе Центробанка.

Народная избранница считает, что на купюрах номиналом 50 рублей должен быть изображён Соледар, на сторублёвых банкнотах она предложила изобразить Артёмовск, на 200 рублях, по её мнению, должно красоваться Работино, на 500 рублях — Луганск. На банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей законотворец предлагает нанести изображения Донецка, Авдеевки и Мариуполя соответственно.

На аверсе монет, стоимость которых составляет 5 и 10 рублей, Лантратова предложила показать погибших в зоне СВО Героев России. Среди них Владимир Жога, Олег Шипицин, Александр Досягаев и другие герои спецоперации, которые отдали свою жизнь в борьбе с киевским режимом. Помимо того, депутат предложила изобразить российскую военную технику на аверсе монет с номиналом один и два рубля.