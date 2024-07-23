ЦБ и Life.ru составили топ фатальных ошибок при переводе денег на карту от незнакомца

Что делать, если вам по ошибке пришли чужие деньги, которые вы совсем не ждали. Возвращать тому, кто отправил, оставить себе или звонить в банк? О том, что нельзя и можно делать в подобной ситуации, рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин эксклюзивно для Life.ru.

Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного. Видео © Life.ru

Во-первых, сразу бросаться переводить обратно деньги не надо. Перед тем, как возвращать сумму, необходимо убедиться в том, что они действительно к вам поступили. Очень часто мошенники присылают просто уведомления как-будто от банка, но денег на самом деле никаких нет.

Известная уловка мошенников, когда они присылают уведомления якобы от банка, о зачислении средств. Эти уведомления могут выглядеть очень правдоподобно, по формату быть похожи на настоящие уведомления даже содержать настоящий номер телефона банка. Но при этом, конечно, никакие деньги мошенники вам не переводили. Алексей Потехин Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО

Проверить зачисление достаточно легко. Для того, чтобы это сделать, сначала нужно зайти в онлайн банк или мобильное приложение банка. Далее в истории операции посмотреть, было ли действительно зачисление.

Если деньги всё-таки пришли, для того, чтобы их вернуть обратно владельцу, лучше всего напрямую обратиться в банк и объяснить ситуацию. В таком случае сотрудники смогут осуществить осуществить обратный перевод. Таким образом можно уберечься от мошенников, но и доказать свою порядочность и добросовестность, в случае если дело дойдёт до судебных разбирательств.