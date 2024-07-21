67-летняя москвичка стала бездомной и лишилась 15,6 млн после звонка "следователя"

В Москве 67-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и отдала им квартиру, а также свыше 15,6 миллиона рублей. Как отметили в столичной прокуратуре, пенсионерку развели по известной схеме.

"Позвонил "следователь", который рассказал о взломе личного кабинета на портале госуслуг, "переключил" её на лжесотрудника финансовой организации, который пояснил женщине, что мошенники от её имени пытаются оформить кредиты и надо обезопасить сбережения путём обналичивания средств и получения кредитов", — отметили в ведомстве.

Женщина послушно оформила два кредита, после чего полученные средства вместе со сбережениями перевела на различные счета аферистов. Поверив мошенникам, что кто-то хочет забрать и её квартиру, москвичка продала жильё, полагая, что совершает фиктивную сделку. Полученные деньги женщина передала "криминальному курьеру", который назвал ей кодовое слово.