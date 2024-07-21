67-летняя москвичка стала бездомной и лишилась 15,6 млн после звонка "следователя"
В Москве 67-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 15,6 миллиона рублей
В Москве 67-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и отдала им квартиру, а также свыше 15,6 миллиона рублей. Как отметили в столичной прокуратуре, пенсионерку развели по известной схеме.
"Позвонил "следователь", который рассказал о взломе личного кабинета на портале госуслуг, "переключил" её на лжесотрудника финансовой организации, который пояснил женщине, что мошенники от её имени пытаются оформить кредиты и надо обезопасить сбережения путём обналичивания средств и получения кредитов", — отметили в ведомстве.
Женщина послушно оформила два кредита, после чего полученные средства вместе со сбережениями перевела на различные счета аферистов. Поверив мошенникам, что кто-то хочет забрать и её квартиру, москвичка продала жильё, полагая, что совершает фиктивную сделку. Полученные деньги женщина передала "криминальному курьеру", который назвал ей кодовое слово.
Ранее другую жительницу Москвы развели от имени популярного южнокорейского певца Ким Хён Джуна. Представившийся артистом человек пообещал отправить россиянке новый телефон, брендовую сумку и сапоги, однако в результате женщина только потеряла деньги.
Shutterstock / FOTODOM / Mish.El