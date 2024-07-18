Россиянам назвали три ключевых метода защиты от телефонных мошенников

Современные технологии смартфонов могут помочь россиянам избежать нежелательных звонков. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал эксперт по безопасности Павел Луцик, член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ.

Эксперт утверждает, что одним из самых эффективных способов защиты от мошенников являются специальные приложения для смартфонов. Эти приложения, как правило, предлагают бесплатный базовый функционал и расширенные платные функции. Прежде чем установить такое приложение, важно учитывать его рейтинг, отзывы и репутацию разработчика, так как приложения часто запрашивают доступ к контактной книге пользователя.

"Самый простой способ защиты — это не отвечать на звонки с незнакомых номеров", — советует специалист.

В этом случае робот-автоответчик может принять звонок за вас и позже предоставить запись разговора или текстовую расшифровку. Однако такой подход может привести к пропуску важных звонков.

Если же вы всё-таки ответили на звонок, важно помнить, что ни в коем случае нельзя разглашать свои персональные данные, особенно данные банковских карт, проверочные коды и одноразовые пароли. В случае подозрительного звонка эксперт рекомендует попросить звонящего представиться, назвать фамилию, имя, отчество, должность, адрес отделения банка или офиса и название организации. После этого следует вежливо завершить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, который можно найти на её сайте.