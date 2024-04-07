Московскую пенсионерку развели на круглую сумму от имени звезды K-pop

Жительницу Москвы развели от имени популярного южнокорейского певца Ким Хён Джуна. Представившийся артистом человек пообещал отправить россиянке новый телефон, брендовую сумку и сапоги, но в итоге женщина лишь потеряла деньги, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, жертвой "красавчика из бойз-бенда" стала 63-летняя пенсионерка. Она рассказала, что познакомилась с артистом в 2022 году в одном из чатов, пока лежала в больнице. По словам москвички, она общалась с Ким Хён Джуном по электронной почте и якобы даже разговаривала с ним и его семьёй по видео, поэтому у неё не было никаких сомнений, что мужчина — та самая звезда. Женщина также отметила, что певец передал ей через российских туристов 25 тысяч рублей на ремонт машины и 15 тысяч рублей на подарок дочери.

Однако в феврале 2024 года южнокорейский исполнитель вдруг написал россиянке в мессенджере и сообщил, что все его аккаунты взломали. Певец начал признаваться пенсионерке в любви, хотя раньше у них была просто дружеская переписка. Также он сообщил, что отправил ей посылку с дорогими подарками. Позднее транспортная компания взяла с москвички 50 тысяч рублей за доставку, всю сумму женщина перевела на имя таинственного Тхеодоруса Натханиэля Виктора. Потом фирма попросила ещё денег, и только тогда пенсионерка поняла, что попалась на уловку аферистов. Мошенников сейчас ищут.

37-летний Ким Хён Джун — южнокорейский певец, актёр, модель и автор песен. Являлся лидером и вокалистом группы SS501. С 2011 года начал сольную карьеру.