Поклонница SHAMAN перевела аферистам 8 тысяч за несуществующий билет во 2-й ряд
Москвичка, которая мечтала попасть на концерт певца SHAMAN (Ярослава Дронова) 8 марта, стала жертвой мошенников. По данным SHOT, 42-летняя женщина сначала пыталась купить билет на официальном сайте популярного исполнителя, но обнаружила, что все билеты на программу "Ты моя" раскуплены. Тогда поклонница SHAMAN решила воспользоваться услугами перекупщиков. В соцсетях девушка по имени Анна предложила ей приобрести место во втором ряду за восемь тысяч рублей и продолжить общение в "Телеграме".
В мессенджере продавец высветилась уже под другим именем, но покупательницу это не смутило. В предвкушении встречи со звездой она скинула деньги на карту мошенницы и тут же оказалась заблокирована.
Поняв, что на концерт любимого певца ей не попасть, женщина обратилась в полицию. Проводится проверка.
А ранее Life.ru писал, что россияне за два дня потеряли 2,3 млн на свиданиях с "красотками" в Сети. Аферисты вступают в переписку с доверчивыми мужчинами на сайтах знакомств или в соцсетях, используя подставные аккаунты с симпатичными девушками. Когда мужчина попадается на крючок, прекрасная незнакомка предлагает встретиться и сходить в театр, кино или на концерт. Жертве присылается ссылка на фейковый сайт, который крадёт данные банковской карты и переводит деньги злоумышленникам.
Агентство "Москва" / Сергей Киселев