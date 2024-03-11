Поклонница SHAMAN перевела аферистам 8 тысяч за несуществующий билет во 2-й ряд

Москвичка, которая мечтала попасть на концерт певца SHAMAN (Ярослава Дронова) 8 марта, стала жертвой мошенников. По данным SHOT, 42-летняя женщина сначала пыталась купить билет на официальном сайте популярного исполнителя, но обнаружила, что все билеты на программу "Ты моя" раскуплены. Тогда поклонница SHAMAN решила воспользоваться услугами перекупщиков. В соцсетях девушка по имени Анна предложила ей приобрести место во втором ряду за восемь тысяч рублей и продолжить общение в "Телеграме".

В мессенджере продавец высветилась уже под другим именем, но покупательницу это не смутило. В предвкушении встречи со звездой она скинула деньги на карту мошенницы и тут же оказалась заблокирована.

Поняв, что на концерт любимого певца ей не попасть, женщина обратилась в полицию. Проводится проверка.