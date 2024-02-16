Россияне за два дня потеряли 2,3 млн на свиданиях с "красотками" в Сети Эксперт Егоров сообщил, что аферисты заработали на Fake Date 2,3 млн рублей 16 февраля, 13:40 Мошенники разводят россиян по схеме "фейковых свиданий". Обложка © Shutterstock

Россияне потеряли 2,3 миллиона рублей, попавшись на мошенническую схему Fake Date (фейковое свидание), в период с 12 по 14 февраля, а это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом рассказал "Газете.Ru" ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он объяснил, что аферисты вступают в переписку с доверчивыми мужчинами на сайтах знакомств или в соцсетях, используя подставные аккаунты с симпатичными девушками. Когда мужчина попадается на крючок, прекрасная незнакомка предлагает встретиться и сходить в театр, кино или на концерт.

Потенциальной жертве присылается ссылка на фейковый сайт, который крадёт данные банковской карты и переводит деньги злоумышленникам. Как правило, стоимость одного билета варьируется от двух до девяти тысяч рублей. Егоров посоветовал никогда не переходить по сторонним ссылкам, не проводить оплату по незнакомым реквизитам и внимательно проверять доменные имена, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Включите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая возможность. Не разглашайте своих персональных данных или реквизитов банковской карты", — посоветовал специалист.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у россиян деньги от имени якобы начальников Центробанка. Были случаи, когда такие письма приходили даже от имени руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Авторы Татьяна Миссуми