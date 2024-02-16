Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Германия взяла на себя обязательство поддерживать Украину в течение 10 лет

ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки

Путин надеется, что повышение ключевой ставки в России — временная мера

Путин уверен в способности России самостоятельно производить нужные технологии

ВС РФ за неделю нанесли 30 групповых высокоточных ударов по ВСУ и ВПК Украины

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

Осуждённый за контрабанду наркотиков Промес объявлен в международный розыск

Россия разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Глава Минтруда заявил о росте реальных доходов россиян

Россияне за два дня потеряли 2,3 млн на свиданиях с "красотками" в Сети

Эксперт Егоров сообщил, что аферисты заработали на Fake Date 2,3 млн рублей

16 февраля, 13:40
Мошенники разводят россиян по схеме "фейковых свиданий". Обложка © Shutterstock

Мошенники разводят россиян по схеме "фейковых свиданий". Обложка © Shutterstock

Россияне потеряли 2,3 миллиона рублей, попавшись на мошенническую схему Fake Date (фейковое свидание), в период с 12 по 14 февраля, а это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом рассказал "Газете.Ru" ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он объяснил, что аферисты вступают в переписку с доверчивыми мужчинами на сайтах знакомств или в соцсетях, используя подставные аккаунты с симпатичными девушками. Когда мужчина попадается на крючок, прекрасная незнакомка предлагает встретиться и сходить в театр, кино или на концерт.

Потенциальной жертве присылается ссылка на фейковый сайт, который крадёт данные банковской карты и переводит деньги злоумышленникам. Как правило, стоимость одного билета варьируется от двух до девяти тысяч рублей. Егоров посоветовал никогда не переходить по сторонним ссылкам, не проводить оплату по незнакомым реквизитам и внимательно проверять доменные имена, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Включите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая возможность. Не разглашайте своих персональных данных или реквизитов банковской карты", — посоветовал специалист.

Дочь Евстигнеева отдала "сотрудникам банка" почти 2 млн рублей
Дочь Евстигнеева отдала "сотрудникам банка" почти 2 млн рублей

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у россиян деньги от имени якобы начальников Центробанка. Были случаи, когда такие письма приходили даже от имени руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!