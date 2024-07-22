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22 июля, 10:33

Писателя Эдварда Радзинского развели на 45 млн с помощью аферы с Википедией

Mash: Мошенники развели писателя Эдварда Радзинского на 45 миллионов рублей

Писатель Эдвард Радзинский. Обложка © Kinopoisk

Писатель Эдвард Радзинский. Обложка © Kinopoisk

Мошенники развели 87-летнего писателя Эдварда Радзинского по схеме с Википедией. У злоумышленников получилось забрать себе 45 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Аферисты позвонили драматургу 9 июля после его творческого вечера. Притворившись сотрудниками Википедии, мошенники рассказали писателю, что планируют обновить о нём информацию на сайте. Но Радзинский был занят и просто бросил трубку.

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Следующий звонок писателю поступил уже якобы из ФСБ. Всё по классике: психологические уловки, обсуждение того, "что могут знать только самые близкие", и пак манипуляций. Лжесотрудник ФСБ рассказал писателю, что все его деньги, накопленные на квартиру, планируют украсть мошенники и перевести ВСУ.

Писатель испугался и попался на крючок. Он по доброй воле пошёл в банк и забрал оттуда 45 миллионов рублей, а потом отдал их "доверенному сотруднику Федеральной службы охраны". Его в итоге смогли поймать. Курьером оказался 19-летний студент.

До этого по похожей схеме развели подругу Цоя и жену Науменко, угрожая переводом денег на Украину. В результате развода злоумышленники украли 100 тысяч рублей у женщин. На данный момент по факту мошенничества проводится проверка, работает полиция.

Наталья Афонина
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