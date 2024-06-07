Полицейские задержали банду лжеэлектриков, которые похищали деньги у московских пенсионеров

В Москве полицейские задержали предполагаемого организатора и десятерых участников банды мошенников, которые под видом электриков похищали деньги у пожилых людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали лжеэлектриков в Москве, которые похитили деньги у пенсионеров. Видео © Telegram / Ирина Волк

"В Москве мои коллеги из Западного и Юго-Западного административных округов пресекли деятельность лжеэлектриков, обманывавших пенсионеров. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора криминального бизнеса и десятерых соучастников", — написала Волк в телеграм-канале.

Официальный представитель МВД дополнила, что аферисты представлялись сотрудниками известной энергосбытовой компании, в которой на самом деле не работали. Злоумышленники пытались убедить пенсионеров заменить электрическое оборудование — иногда даже путём запугивания. Они говорили пожилым москвичам, что тем якобы придётся заплатить штраф за отказ менять технику. Если жертвы мошенников соглашались оплатить липовые услуги, то злоумышленники предлагали им также обновить систему водоснабжения или заменить окна.

Лжеэлектрики устанавливали пенсионерам некачественные приборы и стеклопакеты, стоимость которых превышала реальную. Спустя некоторое время москвичи осознали, что отдали деньги мошенникам, и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. У задержанных провели обыски. Один из аферистов в момент задержания попытался избавиться от улик и порвал часть документов, уточнила Волк. Всем задержанным предъявили обвинения. Шесть человек заключили под стражу, а пятерым вручили подписки о невыезде.