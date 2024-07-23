Что делать, если аккаунт на "Госуслугах" взломали мошенники: пошаговая инструкция
Эксперт Храпунова: Если аккаунт на "Госуслугах" взломали, надо сразу идти в МФЦ
Если доступ к вашему личному кабинету на "Госуслугах" получили посторонние лица, не спешите отчаиваться: ещё можно защитить свои личные данные, если совершить ряд важных действий. Каких — объяснила эксперт платформы "Народного фронта" "Мошеловка" Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.
В "Госуслугах" содержится огромное количество персональной информации, завладев которой мошенники могут сделать всё что угодно. Например, подписать доверенность на распоряжение недвижимостью или личными счетами, а также прописать посторонних в квартире. Уже не говоря о том, что аферисты с лёгкостью могут взять на ваше имя кредит.
Чтобы предотвратить нежелательные последствия взлома аккаунта, следует сразу же идти в МФЦ. Специалисты оперативно помогут заблокировать доступ к прежнему личному кабинету и откроют новый с другим паролем.
"Сделайте фотографии. Зайдите во вкладку "Разрешения и доверенности", отзовите те, которые вы не давали. Очень важно быстро их аннулировать и отключить. Если вдруг есть активные сеансы, тоже аннулируйте", — порекомендовала Алла Храпунова.
Спустя три дня следует проверить кредитную историю. Так вы сможете узнать, не оформили ли мошенники на ваше имя кредиты, заключила эксперт.
Ранее в Минцифры объяснили, могут ли мошенники завладеть вашей квартирой с помощью "Госуслуг". Несмотря на то что на портале нет возможности купить или продать жильё, незнакомцы могут подать заявление на регистрацию права собственности. Росреестр выносит решение после тщательной проверки всех данных.