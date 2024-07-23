Что делать, если аккаунт на "Госуслугах" взломали мошенники: пошаговая инструкция

Если доступ к вашему личному кабинету на "Госуслугах" получили посторонние лица, не спешите отчаиваться: ещё можно защитить свои личные данные, если совершить ряд важных действий. Каких — объяснила эксперт платформы "Народного фронта" "Мошеловка" Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.

В "Госуслугах" содержится огромное количество персональной информации, завладев которой мошенники могут сделать всё что угодно. Например, подписать доверенность на распоряжение недвижимостью или личными счетами, а также прописать посторонних в квартире. Уже не говоря о том, что аферисты с лёгкостью могут взять на ваше имя кредит.

Чтобы предотвратить нежелательные последствия взлома аккаунта, следует сразу же идти в МФЦ. Специалисты оперативно помогут заблокировать доступ к прежнему личному кабинету и откроют новый с другим паролем.

"Сделайте фотографии. Зайдите во вкладку "Разрешения и доверенности", отзовите те, которые вы не давали. Очень важно быстро их аннулировать и отключить. Если вдруг есть активные сеансы, тоже аннулируйте", — порекомендовала Алла Храпунова.

Спустя три дня следует проверить кредитную историю. Так вы сможете узнать, не оформили ли мошенники на ваше имя кредиты, заключила эксперт.