Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:03

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Обложка © Telegram / Подъём

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Обложка © Telegram / Подъём

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Местные власти уже заявили, что специалисты вернут оружие основателю города. А пока работы ведутся, жители переживают, как происшествие отразится на культурном облике региона. Некоторые увидели в этом "недобрый знак" и призывают "помочь князю вернуть меч".

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

Другие же соревнуются в креативности. Так, горожане пишут от лица Мудрого письма, как в "Простоквашино": "Здоровье моё не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается". По данным "Подъёма", меч статуи отломился ещё примерно месяц назад и какое-то время кусок ножен просто валялся у ног Ярослава Мудрого.

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

Между тем в "Горзеленхозстрое" заявили, что меч отвалился не просто так. Однако к этому причастны не вандалы, а коррозия.

"Разрушение меча произошло из-за коррозии. Сейчас обломок меча находится на временном хранении в МБУ "Горзеленхозстрой". В настоящее время ведётся работа по определению подрядной организации, которая займётся восстановлением памятника", — отметили там, добавив, что работы начнутся в ближайшее время.

В Звенигороде задержали мужчину, который "обезглавил" бюст Сталина
В Звенигороде задержали мужчину, который "обезглавил" бюст Сталина

Ранее Life.ru писал, что бабулю из Москвы обманом вынудили осквернить словом из трёх букв памятник в сердце России. Женщина заявила, что выполняла задание неких сотрудников силовых структур.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров