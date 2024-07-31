В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч
В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Обложка © Telegram / Подъём
В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Местные власти уже заявили, что специалисты вернут оружие основателю города. А пока работы ведутся, жители переживают, как происшествие отразится на культурном облике региона. Некоторые увидели в этом "недобрый знак" и призывают "помочь князю вернуть меч".
Другие же соревнуются в креативности. Так, горожане пишут от лица Мудрого письма, как в "Простоквашино": "Здоровье моё не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается". По данным "Подъёма", меч статуи отломился ещё примерно месяц назад и какое-то время кусок ножен просто валялся у ног Ярослава Мудрого.
Между тем в "Горзеленхозстрое" заявили, что меч отвалился не просто так. Однако к этому причастны не вандалы, а коррозия.
"Разрушение меча произошло из-за коррозии. Сейчас обломок меча находится на временном хранении в МБУ "Горзеленхозстрой". В настоящее время ведётся работа по определению подрядной организации, которая займётся восстановлением памятника", — отметили там, добавив, что работы начнутся в ближайшее время.
Ранее Life.ru писал, что бабулю из Москвы обманом вынудили осквернить словом из трёх букв памятник в сердце России. Женщина заявила, что выполняла задание неких сотрудников силовых структур.