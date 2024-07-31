В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Местные власти уже заявили, что специалисты вернут оружие основателю города. А пока работы ведутся, жители переживают, как происшествие отразится на культурном облике региона. Некоторые увидели в этом "недобрый знак" и призывают "помочь князю вернуть меч".

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

Другие же соревнуются в креативности. Так, горожане пишут от лица Мудрого письма, как в "Простоквашино": "Здоровье моё не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается". По данным "Подъёма", меч статуи отломился ещё примерно месяц назад и какое-то время кусок ножен просто валялся у ног Ярослава Мудрого.

В Ярославле у статуи Ярослава Мудрого заржавел и отвалился меч. Фото © Telegram / Подъём

Между тем в "Горзеленхозстрое" заявили, что меч отвалился не просто так. Однако к этому причастны не вандалы, а коррозия.

"Разрушение меча произошло из-за коррозии. Сейчас обломок меча находится на временном хранении в МБУ "Горзеленхозстрой". В настоящее время ведётся работа по определению подрядной организации, которая займётся восстановлением памятника", — отметили там, добавив, что работы начнутся в ближайшее время.