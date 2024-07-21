В Звенигороде задержали мужчину, который "обезглавил" бюст Сталина 21 июля, 16:24 Повреждённый памятник в Звенигороде. Обложка © Telegram / Звенигород

В подмосковном Звенигороде полиция задержала мужчину, который кувалдой испортил памятник В. Ленину и "отрубил" голову у бюста И. Сталина. Об этом рассказали в МВД по региону.

Мужчина повредил два памятника в Подмосковье. Видео © Telegram / Звенигород

"20 июля около 17:00 в Звенигородский отдел полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в парке, расположенном на улице Советской, мужчина повредил два памятника", — говорится в заявлении.

Задержанным оказался 43-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Мотивы своего поступка преступник объяснить пока не смог. В качестве меры пресечения суд взял с мужчины подписку о невыезде. Сейчас монумент Сталину накрыли чёрной плёнкой для дальнейшего восстановления.

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Авторы Татьяна Миссуми