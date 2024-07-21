Сумасшедший хохотун с кувалдой "обезглавил" бюст Сталина в Звенигороде
Мужчина кувалдой снёс голову с бюста Сталина в Звенигороде
В Звенигороде местный сумасшедший снёс кувалдой голову с бюста Сталина. Обложка © Telegram / "Звенигород"
Неадекватный житель подмосковного Звенигорода при помощи кувалды снёс голову бюсту Иосифа Сталина. Памятник установили летом 2023 года по инициативе группы "Помним своих героев". О вандале сообщает местный Telegram-канал "Звенигород".
Мужчина кувалдой снёс голову с бюста Сталина в Звенигороде. Видео © Telegram / "Звенигород"
На кадрах видно, как неизвестный снёс кувалдой голову советскому лидеру. На видео мужчина в клетчатой рубашке наносит удар по скульптуре Сталина в парке на Советской улице и истерически смеётся. После этого он решил наброситься на бюст Владимира Ленина, находящийся в том же парке.
Обложка © Telegram / "Звенигород"
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