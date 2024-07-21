Сумасшедший хохотун с кувалдой "обезглавил" бюст Сталина в Звенигороде

Неадекватный житель подмосковного Звенигорода при помощи кувалды снёс голову бюсту Иосифа Сталина. Памятник установили летом 2023 года по инициативе группы "Помним своих героев". О вандале сообщает местный Telegram-канал "Звенигород".

Мужчина кувалдой снёс голову с бюста Сталина в Звенигороде. Видео © Telegram / "Звенигород"

На кадрах видно, как неизвестный снёс кувалдой голову советскому лидеру. На видео мужчина в клетчатой рубашке наносит удар по скульптуре Сталина в парке на Советской улице и истерически смеётся. После этого он решил наброситься на бюст Владимира Ленина, находящийся в том же парке.

Обложка © Telegram / "Звенигород"