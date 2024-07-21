Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 12:43

Сумасшедший хохотун с кувалдой "обезглавил" бюст Сталина в Звенигороде

Мужчина кувалдой снёс голову с бюста Сталина в Звенигороде

В Звенигороде местный сумасшедший снёс кувалдой голову с бюста Сталина. Обложка © Telegram / "Звенигород"

В Звенигороде местный сумасшедший снёс кувалдой голову с бюста Сталина. Обложка © Telegram / "Звенигород"

Неадекватный житель подмосковного Звенигорода при помощи кувалды снёс голову бюсту Иосифа Сталина. Памятник установили летом 2023 года по инициативе группы "Помним своих героев". О вандале сообщает местный Telegram-канал "Звенигород".

Мужчина кувалдой снёс голову с бюста Сталина в Звенигороде. Видео © Telegram / "Звенигород"

На кадрах видно, как неизвестный снёс кувалдой голову советскому лидеру. На видео мужчина в клетчатой рубашке наносит удар по скульптуре Сталина в парке на Советской улице и истерически смеётся. После этого он решил наброситься на бюст Владимира Ленина, находящийся в том же парке.

Обложка © Telegram / "Звенигород"

Обложка © Telegram / "Звенигород"

Ранее Life.ru рассказал о том, что СКР начал проверку из-за осквернения воинских захоронений в Кузбассе подростками. Малолетки прошлись ураганом по кладбищу, где покоятся герои СВО, и разгромили почти все могилы. Следователи быстро установили, что к инциденту причастны двое ребят, которым 13 и 15 лет.

Две россиянки испортили памятник Жукову в Москве после звонка с Украины
Две россиянки испортили памятник Жукову в Москве после звонка с Украины
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иосиф Сталин
  • Владимир Ленин
  • Образование
  • Культура
  • Общество
  • История
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров