Разбито 100 памятников и крестов: Подростки прошлись ураганом по кладбищу, где покоятся герои СВО

Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку в отношении двух несовершеннолетних 13 и 15 лет, которые разгромили почти все могилы на кладбище под Новокузнецком. В том числе подростки повредили захоронения героев СВО, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в своём телеграм-канале.

Два подростка разгромили почти все могилы на кладбище под Новокузнецком. Видео © Telegram / Бардокин.Live

"16 июля 2024 года поступило сообщение о том, что в с. Берёзово Новокузнецкого района повреждены места захоронений, в том числе участников СВО. По данному факту в территориальном следственном отделе СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений)", — сказано в публикации.

Следователи быстро установили, что к инциденту в первую очередь причастны двое подростков, которым по 13 и 15 лет. Сейчас СК при их участии выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Судя по видео из соцсетей, два подростка разгромили почти все могилы на кладбище. По словам местных жителей, разрушено 96 памятников и 8 крестов.