В Германии неизвестные осквернили памятник евреям
DPA: В Берлине неизвестные расписали политическими лозунгами еврейский памятник
В Берлине неизвестные осквернили монумент, установленный в память о депортации евреев. Об этом пишет Tagesspiegel.
В субботу днём на памятнике появились вандальные надписи политического содержания. Расследованием занимается земельное управление уголовной полиции. Монумент находится в берлинском районе Штеглиц. Он представляет собой зеркальную мемориальную стену, которая указывает на синагогу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Хельсинки в День Победы вандалы осквернили братскую могилу советских солдат. Памятник облили красной краской.
ТАСС / Станислав Красильников