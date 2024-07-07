В Германии неизвестные осквернили памятник евреям

В Берлине неизвестные осквернили монумент, установленный в память о депортации евреев. Об этом пишет Tagesspiegel.

В субботу днём на памятнике появились вандальные надписи политического содержания. Расследованием занимается земельное управление уголовной полиции. Монумент находится в берлинском районе Штеглиц. Он представляет собой зеркальную мемориальную стену, которая указывает на синагогу.