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7 июля, 16:21

В Германии неизвестные осквернили памятник евреям

DPA: В Берлине неизвестные расписали политическими лозунгами еврейский памятник

В Берлине неизвестные осквернили монумент, установленный в память о депортации евреев. Об этом пишет Tagesspiegel.

В субботу днём на памятнике появились вандальные надписи политического содержания. Расследованием занимается земельное управление уголовной полиции. Монумент находится в берлинском районе Штеглиц. Он представляет собой зеркальную мемориальную стену, которая указывает на синагогу.

В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в синагогу
В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в синагогу

Ранее Life.ru рассказывал, что в Хельсинки в День Победы вандалы осквернили братскую могилу советских солдат. Памятник облили красной краской.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николай Рюмин
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