В Хельсинки вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в День Победы

В Хельсинки в День Победы вандалы осквернили братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Как заявили в посольстве России в Финляндии, неизвестные облили памятник красной краской.

"Утром 9 мая получили информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали ущерб и начали расследование. Вопрос о восстановлении монумента будет решаться с финской стороной. Кадры с места происшествия опубликовал "Царьград", сообщив со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена, что памятник уже подвергался нападению в феврале прошлого года. Тогда вандалы подожгли его, а на мемориальной табличке написали оскорбления.