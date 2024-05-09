В Хельсинки вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в День Победы
В Хельсинки вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в День Победы. Обложка © "Царьград"
В Хельсинки в День Победы вандалы осквернили братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Как заявили в посольстве России в Финляндии, неизвестные облили памятник красной краской.
"Утром 9 мая получили информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали ущерб и начали расследование. Вопрос о восстановлении монумента будет решаться с финской стороной. Кадры с места происшествия опубликовал "Царьград", сообщив со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена, что памятник уже подвергался нападению в феврале прошлого года. Тогда вандалы подожгли его, а на мемориальной табличке написали оскорбления.
Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам" в Ленинградской области. Вандалы украли один вазон для цветов, а второй разбили. Кроме того, они повредили основание памятника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчёт.