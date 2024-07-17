Бабулю из Москвы обманом вынудили осквернить словом из трёх букв памятник в сердце России

В Москве задержали пенсионерку, которая краской написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру "ГУР". Теперь ей грозит лишение свободы сроком до шести лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что, по словам самой женщины, она выполняла задание неких сотрудников силовых структур. Другой источник добавил, что женщину зовут Людмила Иваненко. За этот проступок против неё возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России.

Теперь пенсионерке грозит либо штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо тюремный срок до шести лет заключения.