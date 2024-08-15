День археолога 2024: Топ-5 пугающих находок, которые будоражат умы учёных до сих пор

15 августа отмечается День археолога. Этот праздник сравнительно молодой. Хоть и существует несколько теорий о том, когда он появился, можно точно сказать, что этой традиции не больше 100 лет. Как правило, в августе у археологов идёт активная работа и проводятся многочисленные раскопки, поэтому они отмечают свой профессиональный праздник "в полях" в кругу коллег. Стоит отметить, что археология вносит огромный вклад в развитие человечества и познание прошлого, которое порой окутано завесой тайн. Именно благодаря "кладоискателям" современный мир смог увидеть тысячелетние артефакты и немного узнать о быте древнейших людей. Конечно, некоторые вещи вызывают множество вопросов, на которые до сих пор не удаётся найти ответы. Life.ru подготовил подборку пяти самых пугающих находок человечества.

1. Мумифицированные головы животных в храме фараона

В храме фараона Рамзеса Второго были найдены 2000 мумифицированных бараньих голов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SHEOUDA MORIS

В древнем городе Абидосе археологи нашли нечто странное и пугающее. При изучении храмового комплекса египетского фараона Рамзеса Второго они обнаружили более 2000 мумифицированных бараньих голов, а также ещё пару сотен голов других животных. Считается, что все они служили подношением почившему правителю, однако умер Рамзес Второй в 1213 году до нашей эры, а "подарки" оставили почти через тысячу лет. Есть предположение, что так египтяне пытались оживить Рамзеса, но узнать истинное предназначение этих голов не удаётся до сих пор.

2. Терракотовая армия

Терракотовая армия охраняет гробницу императора Цинь Шихуанди, которую археологи до сих пор не могут найти. Фото © Wikipedia / Yaroslav Blanter

Сама по себе Терракотовая армия, найденная в 1947 году, особой загадки не представляет. Археологи и исследователи выяснили, что эти солдаты сделаны для защиты императора Цинь Шихуанди в загробном мире, вот только куда подевался сам правитель — неизвестно. Археологи со всего мира пытаются найти его гробницу, которая представляет собой, по легенде, целый дворец со множеством сокровищ, подземными тоннелями и даже дренажной системой. Куда же спрятали своего императора древние китайцы, исследователям предстоит разгадывать ещё долго.

3. Атлантида

Согласно описанию философа Платона, Атлантида была морской державой, которая затонула из-за природной катастрофы. Фото © Wikipedia / Джорж Грие

Таинственный подводный город, о котором грезят учёные и археологи со всего мира. О его существовании написал великий философ Платон в 360 году до нашей эры. Он утверждал, что Атлантида утонула около десяти тысяч лет назад, но перед своим крахом она была сильнейшей морской державой. Вполне вероятно, что Платон мог просто сочинить красивую сказку, иначе откуда он взял эту информацию. Тем не менее современное общество в неё верит и жаждет найти затерянный город, ведь это станет настоящим прорывом в мире археологии. Подогревают интерес необычные морские находки, которые находили в разных частях света и происхождение которых неизвестно.

4. Подземный город Деринкую

Подземный город Деринкую построен восемь тысяч лет назад на территории современной Турции. Фото © Wikipedia / Ahmet KAYNARPUNAR

Масштабный подземный город Деринкую находится в Турции (провинция Невшехир). Его размеры впечатляют, ведь он уходит на глубину около 80 метров и состоит из восьми уровней. В ходе исследований удалось установить, что построено подземелье в восьмом веке до нашей эры. Изначально в нём жили древние фригийцы, а позже своим убежищем Деринкую сделали христиане, скрывавшиеся от гонений. Объяснить, как древним людям удалось построить (точнее, выкопать) целый город и в каких целях его использовали, учёные не могут.

5. Каменные лабиринты на острове Большой Заяцкий

В России на острове Большой Заяцкий располагаются каменные лабиринты, которым более 32 тысяч лет. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Эта находка обнаружена на территории современной России. Остров Большой Заяцкий имеет скромную площадь (около 2,5 кв. км), на нём никто не живёт — по крайней мере, сейчас. А вот тысячи лет назад здесь явно обитала необычная цивилизация. Дело в том, что на острове были обнаружены внушительные каменные лабиринты, которым, по мнению исследователей, более 32 тысяч лет. Цель и способ постройки данного сооружения разгадать не получается.