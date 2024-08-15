Беременна в 45? Нет, в 52! Марина Федункив готовится стать мамой от мужа-иностранца

Вот так неожиданность! Марина Федункив, которую мы знаем и любим за её яркие роли в Comedy Woman и других комедийных проектах, готовится стать мамой в 52 года. Новость, что популярная артистка и её итальянский супруг Стефано Маджи ожидают первенца, стала настоящей сенсацией. Но давайте разберёмся, что известно на данный момент.

Скрывать больше нет смысла — Марина Федункив ждёт малыша

Марина Федункив впервые готовится стать мамой в 52 года. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Информация о беременности Федункив всплыла во время съёмок нового шоу ТНТ "Первые на деревне", где она выступает ведущей. Не зря говорят, что счастье не скроешь. Несмотря на попытки женщины замаскировать округлившийся животик просторными нарядами, внимательные коллеги заметили, что в жизни Марины происходят большие перемены. Источник, близкий к съёмочной группе, рассказал, что Федункив находится примерно на шестом месяце беременности и чувствует себя прекрасно, хотя и признаёт, что устаёт быстрее, чем хотелось бы. "Марина беременна, и это уже невозможно скрыть, — передаёт издание "Стархит" слова близкого к Марине источника. — Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно. Уже заметный животик, месяц примерно шестой".

Беременная в 52 года Марина Федункив: подробности

Беременность звезды Comedy Woman: всё о будущем малыше Марины Федункив. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Оказалось, что Марина сообщила о своём положении лишь нескольким коллегам по другому проекту, в котором участвовала пару месяцев назад. Правда, тогда это были лишь первые шаги в новом статусе будущей мамы и артистка предпочла не афишировать свою радость. Но от съёмок в нескольких эпизодах она всё же отказалась: здоровье превыше всего, особенно когда речь идёт о будущем малыше.

Стефано Маджи — будущий папа и верный партнёр

Марина Федункив и её муж Стефано Маджи ждут первенца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Напомним, что Федункив вышла замуж за Стефано Маджи в 49 лет, чем вызвала волну обсуждений и восхищения. Итальянский предприниматель младше Марины на 13 лет, но разница в возрасте для супругов не имеет значения. Их союз полон любви и гармонии, а теперь эта любовь готовится воплотиться в их общем ребёнке.