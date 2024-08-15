Певица Зарубина напомнила, как Пугачёва едва не угробила карьеру Shaman

Певица Ольга Зарубина высказалась о закулисных интригах Аллы Пугачёвой. Исполнительница хита "На теплоходе" заявила, что именно Примадонна помешала её эстрадной карьере и в целом "душила" яркие голоса. Об этом артистка заявила в беседе с aif.ru.

Зарубина вспомнила, как в 1979 году Алла Борисовна не дала ей и Михаилу Боярскому выступить на "Песне года". Они должны были исполнить композицию Давида Тухманова "Так не должно быть". Однако на этом же концерте Пугачёва представляла свой хит "Лето". По мнению Зарубиной, именно поэтому их с Боярским вырезали из эфира.

"Наверное, она решила, что два хита на один концерт — это многовато. И нас вырезали. Чтобы убрать песню Тухманова!.. Извините меня, но это была глыба — и человек, и композитор. И чтобы его вырезать, это надо очень постараться. После этого случая, когда меня вырезали вместе с Боярским, музыкалка меня уже не брала", — вспомнила певица.

Зарубина отметила, что Пугачёва была серым кардиналом в шоу-бизнесе и "хоронила" действительно талантливых артистов с красивыми голосами. Однажды на её пути встал и Ярослав Дронов, сегодня известный под псевдонимом Shaman. В 2013 году Примадонна отчислила его из проекта "Фактор А", сказав, что "очень рада". В ответ молодой исполнитель сказал пророческую фразу: "Вы обо мне ещё услышите!" Так оно и вышло. Сегодня песни Shaman "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и другие знает и поёт вся страна.

"Я отвечу фразой одного известного человека: любой талант оценит гения. Поэтому талантливые люди никогда не зарубят другого талантливого человека. Более того, не будут завидовать ему, потому что они сами талантливые. Вот так", — заключила Зарубина.

После отъезда из России с началом СВО Алла Пугачёва всё чаще оказывается замешана в различных скандалах. Например, в начале августа артистка публично высмеяла иноагентский статус своего супруга Максима Галкина*. Этот шаг не только не помог юмористу, но и сделал ему только хуже. Ироничные комментарии Пугачёвой в контексте закона об иностранных агентах могут потенциально интерпретироваться как политическая деятельность, что создаёт дополнительные юридические риски.